Новости Эстонии
04.10.2023, 09:05

Результат изменения закона: часть людей потеряет право на пособие, выплачиваемое ежегодно одиноким пенсионерам

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Размер пособия составляет 200 евро
Размер пособия составляет 200 евро
ФОТО: Africa Studio | Shutterstock

В этом году изменился расчет необлагаемого налогом дохода пенсионеров по старости, который составляет теперь 704 евро в месяц. Средняя пенсия выросла до 700 евро. Это означает, что часть одиноких пенсионеров, которые в прошлом году получали единовременное пособие, в октябре этого года перестанет его получать из-за перерасчетов и повышения пенсии.

В октябре этого года одиноким пенсионерам будет выплачено пособие в размере 200 евро - тем, чья пенсия по старости менее чем в 1,2 раза превышает среднюю пенсию по Эстонии, опубликованную Департаментом статистики за второй квартал года, предшествующего финансовому году.

Пособия одиноко проживающим пенсионерам выплачиваются один раз в год тем людям, чья пенсия по старости меньше 1,2-кратной средней эстонской пенсии (в 2023 году – менее 720 евро) и кто согласно регистру народонаселения проживает один. Пособия выплачиваются на основании данных регистра и человеку не надо обращаться для его получения в департамент

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