04.10.2023, 09:05
Результат изменения закона: часть людей потеряет право на пособие, выплачиваемое ежегодно одиноким пенсионерам(3)
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В этом году изменился расчет необлагаемого налогом дохода пенсионеров по старости, который составляет теперь 704 евро в месяц. Средняя пенсия выросла до 700 евро. Это означает, что часть одиноких пенсионеров, которые в прошлом году получали единовременное пособие, в октябре этого года перестанет его получать из-за перерасчетов и повышения пенсии.