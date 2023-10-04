Результат изменения закона: часть людей потеряет право на пособие, выплачиваемое ежегодно одиноким пенсионерам

В октябре этого года одиноким пенсионерам будет выплачено пособие в размере 200 евро - тем, чья пенсия по старости менее чем в 1,2 раза превышает среднюю пенсию по Эстонии, опубликованную Департаментом статистики за второй квартал года, предшествующего финансовому году.

Пособия одиноко проживающим пенсионерам выплачиваются один раз в год тем людям, чья пенсия по старости меньше 1,2-кратной средней эстонской пенсии (в 2023 году – менее 720 евро) и кто согласно регистру народонаселения проживает один. Пособия выплачиваются на основании данных регистра и человеку не надо обращаться для его получения в департамент