Рейтинг партий: Isamaa вышла на третье место, обогнав центристов

Согласно последним результатам, Партию реформ поддерживают 24,4%, Консервативную народную партию Эстонии (EKRE) - 23%, Isamaa - 15,8% имеющих право голоса граждан, передает RusERR.

По сравнению с результатами совокупных опросов за предыдущие 4 недели (с 28 августа по 25 сентября) поддержка Партии реформ снизилась на 0,5 процентных пункта. Популярность EKRE в то же время снизилась на 0,8 процентных пункта, а рейтинг центристов снизился на 0,6 процентных пункта - с 15,9% до 15,3%.

В итоге с четвертой строчки на пятую поднялась Isamaa, поддержка которой растет шестую неделю подряд. На этот раз она увеличилась с 14,6% до 15,8% - нового максимального высокого уровня за всю историю опросов Norstat.

Рейтинг Социал-демократической партии вырос с 9,8% до 10,2%. Поддержка Eesti 200 увеличилась с 6,3% до 6,4%.

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