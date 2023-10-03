03.10.2023, 22:49
Во вторник вечером в столкновении с грузовиком погиб водитель легкового автомобиля(1)
ФОТО: ANNI ÕNNELEID | DELFI MEEDIA
Во вторник вечером на 33-м километре шоссе Яэсмяэ — Хаапсалу — Рохукюла (волость Ляэне-Нигула, Ляэнеский уезд) произошло тяжелое ДТП, в результате которого погиб водитель.
Авария произошла в 21.30, столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате ДТП водитель легкового автомобиля — 30-летний мужчина — получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия.
Точные обстоятельства случившегося выясняются.
Движение на месте аварии закрыто, транспорт направлен в объезд.
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