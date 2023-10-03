Во вторник вечером в столкновении с грузовиком погиб водитель легкового автомобиля

Авария произошла в 21.30, столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате ДТП водитель легкового автомобиля — 30-летний мужчина — получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия.

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