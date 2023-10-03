Адреса электронной почты, заканчивающиеся на @eesti.ee, можно использовать еще до конца октября

До 2018 года государство создавало адреса электронной почты, заканчивающиеся на @eesti.ee для частных лиц при выдаче ID-карточек или вида на жительство, а также для компаний при их регистрации.

Было создано около 590 000 адресов электронной почты, оканчивающихся на @eesti.ee, предназначенных для пересылки частных писем, но активно используется менее 2% из них. Вероятно, ими пользуется не больше 12 000 человек.

„Всем, кто все еще использует эти адреса электронной почты в качестве контактного адреса, следует обновить свои контактные данные у поставщиков услуг не позднее 1 ноября, чтобы необходимые письма доходили до них в будущем“, - подчеркнул представитель Департамента государственной инфосистемы Ассо Касук.

Как сообщает департамент, решение о закрытии электронных адресов @eesti.ee было принято весной этого года по нескольким причинам. Технически они изжили себя, и сегодня 95% писем, проходящих через эти адреса, являются спамом.

„Это означает, что спам-фильтры, например, Microsoft, Gmail и Yahoo перехватывают эти электронные письма вместе с важными, поэтому на сегодняшний день этот сервис не является полноценным и надежным, - пояснил Касук. - Чтобы найти решение проблемы, мы также общались с крупными поставщиками услуг электронных почтовых ящиков и пришли к выводу, что для того, чтобы предложить надежный сервис, нам придется создавать новый с нуля взамен существующего“.

В начале года Департамент государственной инфосистемы также провел опрос среди владельцев адреса электронной почты на свое имя. Согласно опросу около 60% вообще не знают, что у них есть именная электронная почта и около 70% не считали необходимым иметь такую почту для пересылок.

„Учитывая, что у сервиса мало пользователей и частный сектор предлагает хорошие альтернативы, начинать создание нового сервиса за деньги налогоплательщиков нецелесообразно“, - пояснил Касук.

Более подробную информацию о закрытии электронной почты можно найти по ССЫЛКЕ.