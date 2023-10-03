Полиция подозревает платформу для сбора пожертвований Украине в хищении крупной суммы. Подозреваемый: проект просто затянулся

„Прокуратура возбудила дело по подозрению в присвоении имущества в особо крупном размере как в отношении оператора платформы Toeta.me - некоммерческого объединения “Институт инфографики и эргономики“, так и в отношении единственного члена правления этой организации Хенри Лаупмаа“, - сказал пресс-секретарь прокуратуры.

Прокуратура подчеркивает, что пока речь идет о подозрении, которое может измениться в ходе последующего разбирательства. Поэтому на данном этапе прокуратура не раскрывает точный размер причиненного ущерба, а также не комментирует другие детали процесса.

По данным ERR, собранные на платформе деньги так и не были получены организаторами связанной с украинскими беспилотниками кампании. После окончания кампании ее организаторы пытались получить от Лаупмаа, собственника Fundwise и руководителя платформы, более 220 000 евро, пожертвованных почти 4000 человек, но безуспешно.

Хенри Лаупмаа: просто проект долго тянулся

Сам Лаупмаа заверил, что действовал с пожертвованиями законно. По его словам, проект беспилотника затянулся настолько, что теперь “достиг этой неприятной стадии“, пишет Delfi.

„Что касается реализации, мы приступили к делу и подписали контракт“, - сказал Лаупмаа, добавив, что проект по созданию беспилотника идет полным ходом, и он не присвоил пожертвованные деньги.

По словам Лаупмаа, платформа toeta.me должна была перевести деньги учредителям кампании только после заключения соответствующего договора. Он сообщал, что договор обсуждался в течение последних нескольких дней, но реальное соглашение было заключено лишь пару дней назад.

„Эти деньги будут переведены в ближайшее время, возможно, сегодня вечером“, - подтвердил он.

По словам Лаупмаа, время прибытия беспилотников в Украину зависит от группы исполнителей. Он еще раз подчеркнул, что все идет своим чередом, и что в уголовном производстве виновато только медленное продвижение проекта.

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