Клиенту пришлось заплатить за такси Bolt двойную против обычной цену. Компания дала ему на будущее ценный совет

Читатель сообщил Delfi Ärileht, что хотел сегодня в 8 утра заказать такси через приложение Bolt. Обычно такая ежедневная поездка стоит около 3,8 евро, но сегодня цена выросла почти вдвое – 7,2 евро.

Читатель был возмущен, потому что в момент заказа рядом с ним было несколько водителей, а это значит, что цена должна быть вдвое ниже. Ранее Bolt сообщал, что чем меньше водителей поблизости, тем выше цена, и - наоборот. Однако сегодня приложение отображало почти премиальную или более высокую цену за обычный автомобиль: не хватило всего 40 центов.

По словам главы отдела водительских услуг Bolt Оскара Рыыма их цена зависит от спроса в том районе, где заказывается такси. “Существует постоянный поток заказов, и мы показываем цену, которая с наибольшей вероятностью позволит вам найти водителя в данный момент, учитывая спрос в данном районе и количество водителей“, - пояснил он.

Стрелки рядом с названием категорий указывают на повышенный спрос и, соответственно, более высокую, чем обычно, цену.

„Количество машин, отображаемых на экране, не означает напрямую, что эти водители доступны для новых поездок. Поскольку на скриншоте отображен будний день в 8 утра, то необходимо учитывать, что это очень популярное время суток, когда интерес к использованию услуги такси выше, чем обычно“, - сказал Рыым.

Он добавил, что динамическое ценообразование осуществляется в режиме реального времени и всегда можно подождать минуту-другую, а затем обновить поиск, чтобы получить новое предложение.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .