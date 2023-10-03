Люди все меньше покупают местные продукты и все больше руководствуются скидками и низкими ценами

„Как мы видим из мониторинга, влияние решений о покупке на цену в последние годы было высоким, и в экономической ситуации, когда цены на продукты питания растут быстрее, чем общий индекс потребительских цен, желтая этикетка продолжает играть важную роль. большую роль“, - прокомментировала Сирье Потисепп.

Исследование выявило, что две трети потребителей принимают решение о покупке импульсивно, причем основными факторами, влияющими на такое решение, являются предложение скидки (57%) и более дешевая цена (38%), а уже потом в качестве аргумента следуют содержание и вкус конкретного продукта (26%) и надежный бренд (17%).

„На продовольственном рынке Эстонии царит большая конкуренция: помимо импортной продукции наши производители конкурируют еще и друг с другом, ведь в нашей пищевой промышленности работает более 900 компаний. Это довольно хорошая новость для потребителя, поскольку из-за конкуренции отрасли постоянно занимаются разработкой продукции, и конкуренция внутри сектора отражается в более широком ассортименте“, — прокомментировала руководитель Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп.

Как и в предыдущих исследованиях, среди неэстонцев и представителей сегмента с более низкими доходами предпочтение домашней продукции отдается также ниже среднего. Связь между предпочтением местных продуктов питания и размером доходов усилилась.

„Уверенность в предпочтении отечественных продуктов также снижается – только 16% жителей полностью согласились с утверждением, что они отдают предпочтение отечественным продуктам при совершении покупок, по сравнению с 21% годом ранее. Заметное изменение предпочтений по сравнению с годом ранее произошло среди людей старшего и среднего возраста. В сегменте людей до 35 лет предпочтение домашней еды довольно существенно упало уже в 2021 году“, — добавил Воог.

Мониторинг покупательского поведения Kantar Emor за 2022 год показал, что почти три четверти или 73% жителей Эстонии отдают предпочтение отечественным продуктам питания. „Это самый низкий результат за последние десять лет — год назад предпочтение было на уровне 78%, а в 2004 году, как и в 2017 году — на уровне 90%“, — пояснил Айвар Воог, эксперт по исследованиям Kantar Emor.

Обзор пищевой промышленности за 2022 год Министерства сельского хозяйства показывает, что доля отечественных обычных продуктов в ассортименте магазинов составляла 60%, а выбор местных продуктов в большинстве товарных групп сократился по сравнению с предыдущим годом.

„Мы можем наблюдать общее сокращение эстонского ассортимента во всех сетях магазинов, а импортные товары стали дешевле почти в половине товарных групп, например, таких как молоко, йогурт, мороженое, говядина, птица, вареные колбасы и сосиски, пшеничная мука, печенье, пиво, консервированные огурцы и рыба. Товары под собственной торговой маркой магазинов также обычно дешевле, чем товары марки отечественных производителей“, — пояснила Потисепп.

Все же, по словам Потисепп, эстонский потребитель доверяет отечественной пищевой промышленности, и в большинстве категорий товаров отечественные товары составляют более 50% оборота, а в некоторых — более 80%.

„В этом плане ситуация даже немного улучшилась, и отечественные производители птицы могут быть особенно рады, ведь оборот мяса птицы эстонского происхождения впервые превысил 50%. Товары отечественного производства преобладают, то есть составляют более 90%, в таких товарных группах, как вареная колбаса, копченое мясо и молоко“, — добавила Потисепп.

Однако для большинства групп товаров зависимость от цены упоминалась чаще, чем в предыдущем опросе. Чаще всего выбор на основе стоимости делается при покупке сыра – об этом заявили 59% потребителей, купивших сыр. Выбор мяса, мясопродуктов и пищевых жиров (сливочного, рапсового масла) также чаще осуществляется потребителем исходя из цены по сравнению с другими группами товаров. Окончательный выбор торговой марки большинства продуктов питания обычно осуществляется только на месте в магазине.

Перед походом в магазин выбор бренда в основном делается в категории бульонов и кетчупов, около 60% потребителей склонны покупать товары определенной марки в этих группах товаров. При покупке молока, творога, хлеба, муки, фарша и блинов выбор марки таже определен еще до похода в магазин.

Принятие решения непосредственно возле прилавка наиболее характерно для известных импульсных товаров: сладостей, хлебобулочных товаров и выпечки, различных готовых блюд. При покупке маринованного мяса, свежей свинины, бутербродных колбас-ветчин и сыра выбор бренда в основном осуществляется на месте, хотя покупку данной группы товаров заранее планируют около 80% покупателей.

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