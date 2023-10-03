Эстонский совет помощи беженцам начал кампанию для помощи беженцам из Нагорного Карабаха

В результате вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе 19 сентября более чем 100 000 человек бежали в Армению по Лачинскому коридору. В основном беженцам удалось добраться до Сюникской области, где они нуждаются в жилье, еде и питьевой воде, гигиенических принадлежностях и медицинской помощи.

„Сегодня произошло то, чего мы боялись уже со времен войны 2020 года: в результате вооруженного конфликта из Нагорного Карабаха бегут оставшиеся там люди, которые ищут безопасное место в Армении. Эстонский совет помощи беженцам начал подготовку к возможному кризису в Армении уже этим летом, когда мы начали регистрацию своего официального представительства на месте. Вчера оно было успешно зарегистрировано, и мы можем начать оказывать гуманитарную помощь“, - сказал руководитель Эстонского совета помощи беженцам Ээро Янсон.

Эстонский союз помощи беженцам планирует оказать многоцелевую денежную помощь людям, бежавшим в Армению и находящимся в наиболее уязвимом положении. Кроме того, план включает в себя мероприятия, поддерживающие долгосрочные средства к существованию, такие как денежные сельскохозяйственные субсидии и субсидии для открытия малого бизнеса. Оказание гуманитарной помощи на месте организует команда Эстонского совета помощи беженцам в сотрудничестве с местными организациями.

Многоцелевая денежная помощь позволит нуждающимся решать, что им наиболее необходимо в данный момент. Обычно средства тратятся на еду, питьевую воду, лекарства, гигиенические принадлежности и аренду жилья. Размер денежной помощи согласовывается в сотрудничестве с другими гуманитарными организациями, действующими в регионе. Мероприятия, поддерживающие долгосрочные средства к существованию, такие как поддержка начала сельскохозяйственной деятельности, помогают людям, переехавшим на новое место жительства, быстрее начать самостоятельно получать средства к существованию. Эстонский совет помощи беженцам имеет опыт реализации аналогичных программ помощи в Украине и Грузии.