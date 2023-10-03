Новости Эстонии
03.10.2023, 14:50

На Эстонию надвигается шторм: ночью сила ветра достигнет 33 м/c

 
Штормовое море
Штормовое море
ФОТО: MARI LUUD | ÕHTULEHT

Хотя октябрь начался довольно комфортной и теплой погодой, сегодня вечером и в среду ожидается усиление ветра до штормового, который будет сопровождаться осадками. Агентство окружающей среды дало соответствующее предупреждение.

По прогнозу эстонских синоптиков, сегодня в первой половине дня через Эстонию в сторону России прошел циклон. И во второй половине дня, после небольшого гребня высокого давления с южной части Скандинавии к Балтийскому региону приблизится новая область низкого давления, которая вечером достигнет Готланда и быстро станет активной.

К вечеру этот циклон распространит свое влияние по всей Эстонии. Во многих местах пройдут сильные дожди. К вечеру ветер юго-восточный ветер наберет силу 6-12 м/c, на островах и побережье Западной Эстонии порывами до 18 м/c. Температура днем ожидается 14..18°C.

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