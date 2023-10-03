03.10.2023, 14:50
На Эстонию надвигается шторм: ночью сила ветра достигнет 33 м/c
ФОТО: MARI LUUD | ÕHTULEHT
Хотя октябрь начался довольно комфортной и теплой погодой, сегодня вечером и в среду ожидается усиление ветра до штормового, который будет сопровождаться осадками. Агентство окружающей среды дало соответствующее предупреждение.
По прогнозу эстонских синоптиков, сегодня в первой половине дня через Эстонию в сторону России прошел циклон. И во второй половине дня, после небольшого гребня высокого давления с южной части Скандинавии к Балтийскому региону приблизится новая область низкого давления, которая вечером достигнет Готланда и быстро станет активной.