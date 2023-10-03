Не опоздайте! Прием идей по народному бюджету Таллинна продолжается до конца этой недели

Вице-мэр Владимир Свет поблагодарил горожан, которые уже прислали свои предложения и призвал остальных также воспользоваться этой возможностью. „Мы по-прежнему ждем хороших идей, это очень ценный материал, который можно использовать для формирования приятного городского пространства, - сказал Свет. – На данный момент поступило больше всего предложений, связанных со сферой спорта и досуга, но горожан также волнуют сферы экологичного городского пространства, безопасности, а также благополучия детей и молодежи. Большое количество идей связаны с движением на свежем воздухе, что особенно радует в год физической активности“.

Среди сфер наиболее активно представлены спорт и досуг (74 идеи), в основном предлагаются идеи по созданию уличных спортплощадок и мест для игры в диск-гольф, улучшению состояния троп здоровья и созданию развивающих игровых зон. В сфере экологичного городского пространства (62) и безопасности (43) предлагают создание велодомов, строительство пешеходно-велосипедных дорожек, понижение бордюров и повышение безопасности на пешеходных переходах. Внимание уделяется и сфере озеленения, а также сортировке отходов. В категории для детей и молодежи 15 идей, в числе которых, например, установка низких баскетбольных колец для детей, игровые площадки для всей семьи, а также навесы на игровых площадках. В остальных сферах поступило в общей сложности 28 идей.

Наиболее активными, как и в первую неделю приема предложений, остаются жители Нымме и Кесклинна, они представили 63 и 48 идей соответственно, в Нымме за неделю прибавилось 34 предложения, а в Кесклинне - 17. В Пыхья-Таллинне представлено 28 идей, в Ласнамяэ – 24, в Хааберсти – 17, в Мустамяэ – 14, в Кристийне – 17, в Пирита – 11. Предложения представлены на эстонском (175), русском (32) и английском (15) языках.