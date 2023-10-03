Не опоздайте! Прием идей по народному бюджету Таллинна продолжается до конца этой недели
До этого воскресенья, 8 октября, все таллиннцы могут представить свои идеи для реализации в рамках проекта народного бюджета в следующем году. За две недели поступило в общей сложности 222 идеи, активнее всего участвуют жители районов Нымме и Кесклинн.
Вице-мэр Владимир Свет поблагодарил горожан, которые уже прислали свои предложения и призвал остальных также воспользоваться этой возможностью. „Мы по-прежнему ждем хороших идей, это очень ценный материал, который можно использовать для формирования приятного городского пространства, - сказал Свет. – На данный момент поступило больше всего предложений, связанных со сферой спорта и досуга, но горожан также волнуют сферы экологичного городского пространства, безопасности, а также благополучия детей и молодежи. Большое количество идей связаны с движением на свежем воздухе, что особенно радует в год физической активности“.
Среди сфер наиболее активно представлены спорт и досуг (74 идеи), в основном предлагаются идеи по созданию уличных спортплощадок и мест для игры в диск-гольф, улучшению состояния троп здоровья и созданию развивающих игровых зон. В сфере экологичного городского пространства (62) и безопасности (43) предлагают создание велодомов, строительство пешеходно-велосипедных дорожек, понижение бордюров и повышение безопасности на пешеходных переходах. Внимание уделяется и сфере озеленения, а также сортировке отходов. В категории для детей и молодежи 15 идей, в числе которых, например, установка низких баскетбольных колец для детей, игровые площадки для всей семьи, а также навесы на игровых площадках. В остальных сферах поступило в общей сложности 28 идей.
Наиболее активными, как и в первую неделю приема предложений, остаются жители Нымме и Кесклинна, они представили 63 и 48 идей соответственно, в Нымме за неделю прибавилось 34 предложения, а в Кесклинне - 17. В Пыхья-Таллинне представлено 28 идей, в Ласнамяэ – 24, в Хааберсти – 17, в Мустамяэ – 14, в Кристийне – 17, в Пирита – 11. Предложения представлены на эстонском (175), русском (32) и английском (15) языках.
Представить свои идеи можно до 8 октября 2023 года на вэб-странице Таллиннского народного бюджета или на бумаге в районной управе и зале обслуживания горуправы (пл. Вабадузе, 7). Текст может быть на эстонском, русском или английском языке. Следует описать цель предложения, обосновать ее важность, указать место реализации и составить предположительный бюджет. При этом важно учитывать, что объект будет находиться в общественном пользовании и к нему будет обеспечен свободный доступ.
Экспертная комиссия оценит осуществимость идей, отобранные предложения будут представлены общественности. Горожане смогут проголосовать за понравившиеся проекты с 20 ноября до 3 декабря в рамках общественного голосования. В каждом районе будет реализован по меньшей мере один соответствующий требованиям проект, получивший больше всего голосов.
На реализацию отобранных этой осенью проектов в бюджете 2024 года запланирован один миллион евро. 75% от общей суммы будут распределены среди районов поровну, оставшиеся 25% будут распределены с учетом численности населения в районах по данным на 1 июля текущего года.
Сбор идей для народного бюджета организует Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства.
Подробнее: https://www.tallinn.ee/ru/kaasaveelarve
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.