Силы обороны о погибшем в Украине эстонском добровольце: по словам боевых товарищей, он был исключительным солдатом и настоящим другом

„Криггул присоединился к скаутскому батальону в 2017 году. Сначала он служил заряжающим минометного взвода в роте боевого обеспечения, затем помощником наводчика, связным и бухгалтером. Один раз в 2018 году его поощряли премией бригадного генерала. Дважды участвовал в зарубежных операциях (в Кабуле, Афганистане). Капрал Криггул покинул службу в разведывательном батальоне по собственному желанию в декабре 2022 года“, - говорится в сообщении Сил обороны.

По словам тогдашних соратников Криггула по минометной группе, Криггул отличался добросовестностью, самоотверженностью и профессионализмом как в повседневной службе, так и при участии в зарубежных операциях. “Криггул был человеком, который умел заботиться - даже в самых сложных ситуациях он всегда обращал внимание на своих товарищей-бойцов, протягивал руку помощи и словом, и делом“, - говорится в некрологе. „Он также внес значительный вклад в поддержание командного духа, активно взаимодействуя с товарищами-бойцами как на работе, так и в свободное время. Криггул охотно организовывал совместные мероприятия, потому что для него была важна сплоченность группы“.

Бывшие боевые товарищи Криггула описывают его как очень сильного бойца, чьи профессиональные навыки были на высоте. „Он был открытым и надежным солдатом, которому можно было доверить самые трудные задачи, не опасаясь при их выполнении попасть в неприятности. Когда в декабре 2022 года Криггул принял решение покинуть группу и разведывательный батальон, по словам его соратников, ему было сложно найти равную замену. Товарищи по оружию Криггула всегда будут помнить его как исключительного солдата, отличного товарища по оружию и искреннего друга“, - заявили в Силах обороны.

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