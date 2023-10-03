Управа Пыхья-Таллинна раздает гранитную крошку
До 30 ноября квартирные товарищества и представители объектов недвижимости Пыхья-Таллинна могут подать заявку на получение бесплатной гранитной крошки.
По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, холода могут настать внезапно, поэтому желательно заранее подготовиться к борьбе с гололедицей. «Управа Пыхья-Таллинна раздаст заполнившим анкету по два мешка гранитной крошки по 25 кг, которые желающим доставит договорной партнер управы Пыхья-Таллинна“, - сказала старейшина.
Заказы принимаются со 2 октября по 30 ноября. Доставка гранитной крошки начнется с 6 октября и закончится 8 декабря.
Зарегистрироваться можно на домашней странице управы.
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