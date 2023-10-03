ФОТО | Августовский шторм существенно повредил и леса на полигоне Нурсипалу

Около половины территории, где штормовой ветер сломал деревья, лежит в запланированной так называемой буферной зоне, которую при расширении полигона планируют создать между стрельбищами и внешней границей.

Планируемая расширяемая территория расположена на землях, находящихся в ведении Министерства обороны, лесоустроителем которых является Центр управления государственными лесами (RMK). Оценка ущерба еще идет, но параллельно RMK планирует работы по устранению последствий шторма, чтобы предотвратить распространение ущерба от вредителей, особенно короедов, и использовать сломанную во время шторма древесину до того, как она испортится и станет непригодной для строительства или изготовления бумаги.

„К сожалению, шторм уничтожил деревья в буферных зонах, где прореживание лесов не планировалось, и лес должен был оставаться барьером между внешней границей расширенного полигона и активной тренировочной деятельностью“, – сказал руководитель юго-восточного региона RMK Кристо Кокк. «Мы можем частично с помощью санитарных рубок устранить ущерб, нанесенный штормом, но есть и такие территории, где большая часть деревьев сломана – там нам все равно придется выполнять сплошные вырубки“.

По предварительным оценкам, санитарные рубки можно провести примерно на двух третях территории, а ликвидировать ущерб от штормов сплошными вырубками необходимо примерно на трети поврежденной площади.

„Очень жаль, что этот район так сильно пострадал от шторма. Мы сделаем все возможное, чтобы в сотрудничестве с RMK восстановить лес как можно скорее. Кроме того, в ходе дальнейшего развития полигона мы проанализируем, где нам следует дополнительно посадить молодые деревья“, – рассказал управляющий портфелем полигонов Государственного центра оборонных инвестиций Элари Калмару.A