02.10.2023, 19:50
Разборки молодежи на баскетбольной площадке. Стали известны подробности(2)
Возбуждено уголовное дело
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Скопление пятничным вечером в Пылва сотни молодых людей по-прежнему является темой для обсуждения. В основном страсти кипят в социальных сетях. Инициаторами была небольшая группа молодых людей. Как говорят в полиции, часть из них уже раньше была знакома правоохранителям, пишет Delfi.
Один из местных жителей обращает внимание на то, что их краях между собой обсуждают — а есть ли чем заняться молодежи в свободное время. И указывает на Пылваский молодежный центр, который закрыт потому, что не заполнена вакансия специалиста по работе с молодежью. Из домашней странички центра явствует, что на этой неделе его всё-таки вновь откроют.