Разборки молодежи на баскетбольной площадке. Стали известны подробности

Один из местных жителей обращает внимание на то, что их краях между собой обсуждают — а есть ли чем заняться молодежи в свободное время. И указывает на Пылваский молодежный центр, который закрыт потому, что не заполнена вакансия специалиста по работе с молодежью. Из домашней странички центра явствует, что на этой неделе его всё-таки вновь откроют.