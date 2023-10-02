ЧП и криминал
02.10.2023, 19:50

Разборки молодежи на баскетбольной площадке. Стали известны подробности

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Возбуждено уголовное дело
Стечение молодежи на баскетбольную площадку привлекло внимание полиции
Стечение молодежи на баскетбольную площадку привлекло внимание полиции
ФОТО: Lugeja foto

Скопление пятничным вечером в Пылва сотни молодых людей по-прежнему является темой для обсуждения. В основном страсти кипят в социальных сетях. Инициаторами была небольшая группа молодых людей. Как говорят в полиции, часть из них уже раньше была знакома правоохранителям, пишет Delfi.

Один из местных жителей обращает внимание на то, что их краях между собой обсуждают — а есть ли чем заняться молодежи в свободное время. И указывает на Пылваский молодежный центр, который закрыт потому, что не заполнена вакансия специалиста по работе с молодежью. Из домашней странички центра явствует, что на этой неделе его всё-таки вновь откроют.

Но что же всё-таки стало поводом для конфликта, до конца не ясно. Говорят, что просто в тот вечер в социальных сетях стало распространяться информация что между молодежью Выру и Пылва имеется принципиальная ссора, и с ней хотят разобраться физическим путем.

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