ЧП и криминал
02.10.2023, 18:28

ФОТО | В столкновении BMW и Suzuki пострадал человек

 

В понедельник, 2 октября, около 14:55 на перекрестке Суур-Кааре и Пыхья пст в Вильянди произошла авария, в которой пострадал человек.

По имеющимся данным, столкнулись автомобили BMW и Suzuki, в результате чего последний врезался в забор частного дома. Водитель BMW не пострадал, водителя доставили в больницу.

Точные обстоятельства аварии устанавливаются.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии