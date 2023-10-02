02.10.2023, 18:28
ФОТО | В столкновении BMW и Suzuki пострадал человек
В понедельник, 2 октября, около 14:55 на перекрестке Суур-Кааре и Пыхья пст в Вильянди произошла авария, в которой пострадал человек.
По имеющимся данным, столкнулись автомобили BMW и Suzuki, в результате чего последний врезался в забор частного дома. Водитель BMW не пострадал, водителя доставили в больницу.
Точные обстоятельства аварии устанавливаются.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.