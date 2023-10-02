ФОТО | В столкновении BMW и Suzuki пострадал человек

По имеющимся данным, столкнулись автомобили BMW и Suzuki, в результате чего последний врезался в забор частного дома. Водитель BMW не пострадал, водителя доставили в больницу.

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