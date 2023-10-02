В Таллинне можно будет проехаться на водородном автобусе

Автобус на водородном топливе будет обслуживать с 3 по 5 октября линию №16. Проезд будет для всех бесплатным. Тестовый проект призван ознакомить таллиннцев с городским транспортом будущего, оценить как этот вид транспорта будет работать в наших погодных условиях и предоставить водителям городских линий возможность получить опыт управления таким автобусом.



По словам исполнительного директора Эстонской ассоциации водородных технологий Айна Лайдоя, введение в эксплуатацию такого автобуса и экологичного водорода в сфере общественного транспорта поспособствует достижению целей по снижению эффекта от изменений климата. „Мы привезли в Эстонию водородный автобус для того, чтобы продемонстрировать готовность к конкуренции в области климатически чистого и экологичного транспорта“, - отметил Лайдоя.



Член правления Таллиннского городского транспорта Кайдо Падар считает, что можно ожидать появления такого транспорта нового поколения на городских линиях через 5-7 лет, когда газовые автобусы, используемые в Таллинне сегодня, исчерпают свой ресурс.



„Срок использования автобусов TLT составляет около 11 лет, так что водородные автобусы будут актуальными в следующем цикле, когда ещё довольно новые на сегодняшний день газовые автобусы будут завершать свой эксплуатационный срок. С учётом этого, уже сейчас важно опробовать в Таллинне автобус на водородном топливе, чтобы все отделы Таллиннского городского транспорта могли с ним ознакомиться и получить личный опыт использования этого автобуса в городских условиях“, - отметил Падар.