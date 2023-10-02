В Таллинне можно будет проехаться на водородном автобусе(1)
В первую неделю октября в Зелёной столице Европы Таллинне в рамках проекта ЕС будет курсировать автобус на водородном топливе.
Автобус на водородном топливе будет обслуживать с 3 по 5 октября линию №16. Проезд будет для всех бесплатным. Тестовый проект призван ознакомить таллиннцев с городским транспортом будущего, оценить как этот вид транспорта будет работать в наших погодных условиях и предоставить водителям городских линий возможность получить опыт управления таким автобусом.
По словам исполнительного директора Эстонской ассоциации водородных технологий Айна Лайдоя, введение в эксплуатацию такого автобуса и экологичного водорода в сфере общественного транспорта поспособствует достижению целей по снижению эффекта от изменений климата. „Мы привезли в Эстонию водородный автобус для того, чтобы продемонстрировать готовность к конкуренции в области климатически чистого и экологичного транспорта“, - отметил Лайдоя.
Член правления Таллиннского городского транспорта Кайдо Падар считает, что можно ожидать появления такого транспорта нового поколения на городских линиях через 5-7 лет, когда газовые автобусы, используемые в Таллинне сегодня, исчерпают свой ресурс.
„Срок использования автобусов TLT составляет около 11 лет, так что водородные автобусы будут актуальными в следующем цикле, когда ещё довольно новые на сегодняшний день газовые автобусы будут завершать свой эксплуатационный срок. С учётом этого, уже сейчас важно опробовать в Таллинне автобус на водородном топливе, чтобы все отделы Таллиннского городского транспорта могли с ним ознакомиться и получить личный опыт использования этого автобуса в городских условиях“, - отметил Падар.
Сегодня в TLT прошла конференция „Круглый стол по экологичному транспорту“, где можно было ознакомиться с автобусом на водородном топливе и обсуждались вызовы в транспортном секторе на пути к климатической нейтральности. На конференции были представлены водородные технологии, которые позволяют значительно снизить эмиссии CO2 в Эстонии и по всему миру.
В этом году Таллинн носит титул Зелёной столицы Европы, поэтому одной из приоритетных тем стало применение инноваций и новых технологий в мерах по снижению влияния климатических изменений и приспособления к ним.
Автобус на водородном топливе будет запущен на маршрут в Таллинне под руководством Эстонской ассоциации водородных технологий в рамках проекта Евросоюза JIVE2.
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