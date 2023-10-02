На антивоенной конференции в Таллинне обсуждают влияние введенных против России санкций(8)
На конференции собралось более 200 участников из 33 стран. Выступали и эксперты из Эстонии, пишет Forte.
1 октября в Таллине открылась 5-я антивоенная конференция Форума свободной России. Двухдневное мероприятие в столице Эстонии проводится впервые. В форуме принимают участие более 200 человек из 33 стран, в дискуссиях участвуют 40 известных экспертов, в том числе Михаил Лотман, Ханс Х. Луйк, Райво Варе и Урмас Рейнсалу.
Луйк и Варе приняли участие в дискуссии о последствиях санкций против России. Ханс Х. Луйк напомнил, что по-прежнему неизвестна судьба 300 миллиардов долларов резервов российского центрального банка, щедро обещанных западными политиками в качестве помощи в восстановлении Украины.
“Меня удивила та решимость, с которой Запад блокировал резервы российского центробанка. Крупнейшие СМИ — Financial Times, Die Welt, Der Spiegel, Wall Street Journal, Bloomberg — с гордостью сообщали, что Запад заблокировал 300 миллиардов долларов российских резервов. Прошло полгода, и Чарльз Личфилд из Атлантического совета заявил, что этих резервов, возможно, и вовсе не существует, их не нашли и не заблокировали. Страны Балтии стали задавать вопросы об этом своим представителям в Еврокомиссии, и те пообещали направить деньги в Киев на восстановление Украины. То же самое пообещали Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Но никто не говорит, где эти деньги, в каких центральных банках они заморожены“, — отметил он.
Райво Варе подчеркнул, что введенные против России санкции не имеют аналогов в мировой истории, но Запад должен быть осторожен в их принятии, чтобы не нанести чрезмерный ущерб собственной экономике.
“Невозможно ввести санкции против России, не изменив полностью существующую ситуацию на рынке. Можно ввести полное эмбарго, но это очень сложно. Запад не должен навредить себе санкциями против России больше, чем самой России, — сказал Варе, добавив, что акцент должен быть сделан на ограничении доступа к западным технологиям. — Нужно сделать ставку на технические санкции, причем это должно касаться не только России, но и стран, благодаря которым Россия обходит санкции стороной“.
Видеозапись всех выступлений на конференции можно посмотреть ЗДЕСЬ.