На антивоенной конференции в Таллинне обсуждают влияние введенных против России санкций

1 октября в Таллине открылась 5-я антивоенная конференция Форума свободной России. Двухдневное мероприятие в столице Эстонии проводится впервые. В форуме принимают участие более 200 человек из 33 стран, в дискуссиях участвуют 40 известных экспертов, в том числе Михаил Лотман, Ханс Х. Луйк, Райво Варе и Урмас Рейнсалу.

Луйк и Варе приняли участие в дискуссии о последствиях санкций против России. Ханс Х. Луйк напомнил, что по-прежнему неизвестна судьба 300 миллиардов долларов резервов российского центрального банка, щедро обещанных западными политиками в качестве помощи в восстановлении Украины.

“Меня удивила та решимость, с которой Запад блокировал резервы российского центробанка. Крупнейшие СМИ — Financial Times, Die Welt, Der Spiegel, Wall Street Journal, Bloomberg — с гордостью сообщали, что Запад заблокировал 300 миллиардов долларов российских резервов. Прошло полгода, и Чарльз Личфилд из Атлантического совета заявил, что этих резервов, возможно, и вовсе не существует, их не нашли и не заблокировали. Страны Балтии стали задавать вопросы об этом своим представителям в Еврокомиссии, и те пообещали направить деньги в Киев на восстановление Украины. То же самое пообещали Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Но никто не говорит, где эти деньги, в каких центральных банках они заморожены“, — отметил он.

Райво Варе подчеркнул, что введенные против России санкции не имеют аналогов в мировой истории, но Запад должен быть осторожен в их принятии, чтобы не нанести чрезмерный ущерб собственной экономике.