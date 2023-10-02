ФОТО | Президент Алар Карис носит полевую военную форму?

Президентская канцелярия ответила Maaleht, что полевую форму для Алара Кариса не заказывали.

„На мероприятии, которое было запечатлено на упомянутых фотографиях, глава государства носил лично приобретенную одежду — она удобна, погодоустойчива, не сильно отличается от других. Рубашку, которую вы видите на фотографиях, он получил в подарок в Украине“, - сказала пресс-секретарь Канцелярии президента Эпп-Маре Кукемельк.

29 сентября президент Эстонии вместе сотрудниками Департамента полиции и погранохраны побывал на восточной границе.

„Безопасность границы стала неотъемлемой частью нашей государственной безопасности. Это означает, что при укреплении границы нельзя допускать недооценку. Мы должны видеть, что происходит по ту сторону как на суше, так и в воздухе. Я ознакомился с работой пограничных пуктов Саатсе, Койдула и Лухамаа, посетил кордон Пиуса“, - написал Карис в социальных сетях.

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