Такого теплого сентября в Эстонии не было за всю историю наблюдений

Завершившийся сентябрь оказался в Эстонии исторически самым теплым: средняя температура была 15,6 градуса, прежний рекорд 1934 года составлял 15,1 градуса, написала Мийна Крабби в блоге Агентства окружающей среды. И отметила, что средняя температура сентября в за 1991-2020 годы была 12,2 градуса.

Солнца почти на 40 часов больше

По данным агентства, в сентябре не было такого дня, чтобы на метеорологических станциях не фиксировали солнечную погоду, на всех станциях солнечных часов было зафиксировано больше обычного. Самую высокую температуру в сентябре — 26 градусов — зарегистрировали 12 числа в Кунда.

Продолжительность солнечной погоды составила в среднем по Эстонии 196,9 часа, средний показатель за историю наблюдений — 157,5 часа.

К тому же, по словам Крабби, в сентябре было побито еще несколько дневных рекордов. Так, для 13 сентября самый теплый день в истории наблюдений был зафиксирован на восьми метеорологических станциях. А 22 сентября максимальную для этого дня температуру воздуха зарегистрировали на 13 станциях.

Также были побиты и ночные рекорды: таких теплых ночей, какие были 21-23 сентября, раньше в Эстонии в сентябре не было.

Осадков в сентябре в Эстонии выпало больше обычного — 64,2 мм при среднем показателе 58 мм. Но различия по регионам были большие: если на островах Кихну и Рухну осадков выпало почти в два раза больше обычного, то в Валга, Йыхви и Йыгева — лишь 55-65% от исторически среднего показателя. Грозы гремели в сентябре пять дней, самым «грозовым“ оказался день 14 сентября, когда было зарегистрировано 1 040 ударов молнии по земле.

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