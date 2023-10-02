ГРАФИКИ | Чем выше степень, тем выше зарплата? Исследование показало, есть ли смысл учиться во взрослом возрасте
Проведенное Департаментом статистики исследование обучения взрослых* показало, что люди принимают участие в курсах для того, чтобы лучше выполнять свою работу. При этом в учебные заведения идут учиться тогда, когда хотят усовершенствовать свои знания. В 19% случаев более высокая степень позволила получить также новую работу или повышение зарплаты. Ведущий аналитик Кятхрин Рандоя в статистическом блоге рассмотрит, что мотивирует взрослых учиться в учебных заведениях или на курсах и какую пользу они от этого извлекают.
В ходе исследования обучения взрослых респондентов спрашивали об их образовательных привычках за последние 12 месяцев. Результаты показали, что в самосовершенствовании наблюдается тенденция к росту: если в 2007 году училось 63,6% взрослых, то в 2022 году — уже 80,3%. Среди участвовавших в исследовании в 2022 году 10,3% участвовали в уровневом образовании, 44,9% посещали какие-либо курсы и 69,6% совершенствовались самостоятельно. Из трех форм обучения более всего выросла доля обучающихся самостоятельно — в 2007 году она составляла 44,9%. Такой рост вполне объясним, поскольку за последние 15 лет возможности самостоятельного обучения посредством интернета и литературы заметно улучшились.
При этом доля участвующих в курсах и уровневом обучении также выросла. Что мотивирует взрослых идти на курсы или в учебные заведения и какую пользу они из этого извлекли?
По какой причине участвуют в курсах?
При выборе курсов выделяют практическую пользу: в 38,9% случаев курсы обучения начинают по той причине, чтобы лучше выполнять свою работу. К уровневому обучению по той же причине приступают лишь в 6% случаев. Относительно уровневого обучения более важна долгосрочная перспектива: в 34,2% случаев респонденты хотят улучшить карьерные возможности или сменить специальность.
Самой распространенной причиной для начала уровневого обучения является желание усовершенствовать знания и навыки в интересующей человека сфере (40,4%). Относительно курсов эта причина занимает второе по важности место (30,2%). Более формальная сторона образования, к примеру получение диплома, более важна в уровневом образовании. В 11% случаев респонденты участвовали в курсах, поскольку были обязаны его пройти.
Различия наблюдаются и по полам. В частности, 16% мужчин участвует в курсах, поскольку они обязаны это сделать. Относительно женщин тот же показатель в два раз ниже (8%). Женщины чаще хотят участвовать в курсах, чтобы усовершенствовать свои знания и навыки (33,3%), относительно мужчин это является аргументом лишь у 25,4%.
Есть ли польза от курсов?
Радует тот факт, что так или иначе учеба преимущественно приносит пользу. Лишь от каждого десятого курса люди (еще) не получали никакой пользы. В случае уровневого обучения этот показатель равен 13%. Возможно, что некоторым участникам требуется больше времени, чтобы применить полученные знания и навыки в реальной жизни.
Личная польза, в том числе новые знакомства, расширение кругозора и повышение уверенности в себя являются самыми часто упоминаемыми преимуществами. Это упомянули 57% участвующих в уровневом образовании и 42% участников курсов. Уровневое обучение помогло 19% респондентов получить новую работу или повышение зарплаты, в то же время в случае курсов этот показатель составляет 8%. Среди участвующих в курсах 34% благодаря учебе достигли лучших результатов в работе, среди участников уровневого обучения этот показатель равен 10%.
* Исследование обучения взрослых (Adult Education Survey) является общеевропейским индивидуальным исследованием, которое способствует понимаю того, какие возможности обучения используются людьми и какие факторы препятствуют или способствуют обучению. Исследование 2022 года включало 6800 отобранных случайным методом постоянных жителей Эстонии в возрасте 18–69 лет. Исследование в этой возрастной группе было проведено впервые. Ранее исследование было направлено на население в возрасте 20–64 лет, поэтому для сохранения сопоставимости в этом анализе по-прежнему использовался именно этот интервал. Следующее исследование Департамент статистики проведет в 2028 году.