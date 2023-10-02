ФОТО | Масштабная операция: полиция задержала мужчину, хранившего дома оружие и взрывное устройство

Полиция отреагировала на вызов большими силами. По словам пресс-секретаря полиции, мужчина вел себя агрессивно. Предположительно у него было оружие и взрывное устройство.

Ситуацию комментирует Юллар Кютт, оперативный дежурный Ляэнеской префектуры:

„В Центр тревоги в 11.10 позвонила женщина, которая находилась в квартире на первом этаже дома на улице Кастани вместе с нетрезвым и ставшим агрессивным мужчиной. Женщина выбралась из квартиры и сообщила в Центр тревоги, что у мужчины в квартире имеется оружие и взрывное устройство. Полиция отреагировала большими силами, на место прибыли медики скорой помощи, саперы и спасатели.

Полиция связалась с находившимся в квартире мужчиной по телефону и была с ним в постоянном контакте. Через несколько часов 59-летний мужчина сам согласился добровольно выйти из квартиры, полиция его задержала в 15.20. Никто в ходе операции не пострадал.

Полиция и спасатели оградили место происшествия в радиусе двухсот метров, куда людей по соображениям безопасности не допускали. Саперы нашли в квартире предметы, похожие на оружие и гранату, предметы забрали из квартиры. Что они из себя точно представляют — определит экспертиза.

Все обстоятельства будут выяснены в ходе уголовного расследования“.

Ранее правоохранители просили людей избегать передвижения в данном районе. Жителей дома просили находиться в квартирах и держать двери на замке.

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