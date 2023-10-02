Сеть магазинов Top Shop обанкротилась и сокращает почти всех работников

Предприятие сокращает 63 человека. Для сравнения: на начало первого квартала 2017 года в Эстонии в фирме работало 164 человека. Число сотрудников с каждым годом постепенно уменьшалось и во втором квартале этого года составило 67. По данным Кассы по безработице, причиной сокращения является банкротство предприятия, то есть прекращение деятельности Studio Moderna OÜ.

На сайте Top Shop написано: „К сожалению, на данный момент сделать заказ через этот сайт невозможно. Приносим извинения“.

В 2021 году доход от продаж Studio Moderna OÜ составил более 12 млн евро. Чистая прибыль в 2021 году составила 256 000 евро, что на 18 процентов меньше, чем в 2020 году. За 2022 финансовый год компания отчета не предоставила.

Компания с долгой историей

Studio Moderna работает уже более 30 лет. „Все началось в 1992 году в Словении. Тогда мы являлись компанией прямого маркетинга, действовавшей в Словении и продававшей единственный бренд — Kosmodisk, который предлагал эффективные решения для облегчения болей в спине. Наша команда была небольшой, но полной энтузиазма делать хорошие вещи“, — говорится на сайте Top Shop.

„С момента продажи первых продуктов посредством простой прямой рекламы почти три десятилетия назад Studio Moderna превратилась в международную компанию и ведущего многоканального розничного продавца в Центральной и Восточной Европе, работающего в 19 странах и охватывающего в общей сложности 160 миллионов потенциальных клиентов“, — написано там же.

В Эстонии сеть Top Shop известна в Эстонии прежде всего своей телевизионной рекламой. В определенный момент она переехала в торговые центры в виде реальных магазинов, где выставлялся небольшой ассортимент товаров. Основные бренды — производитель матрасов Dormeo и производитель кухонных принадлежностей Delimano.

Delfi Ärileht также обратилась к Studio Moderna за комментарием, но ответа пока не получила.

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