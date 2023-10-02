В торговом центре Ülemiste были подготовлены общественные убежища вместимостью до 3000 человек

В центре Ülemiste обозначены два убежища – подземная парковка и расположенный перед зданием эвакуационный туннель, и обе эти зоны доступны как из здания, так и с улицы. Попасть в эвакуационный туннель можно через эвакуационную дверь, расположенную в коридоре центра напротив магазина Sportland (рядом с H&M), или же снаружи через дверь, расположенную перед уличной парковкой здания. Уличная дверь находится рядом с главным входом, и она также укрыта крышей, иначе этот вход, который зачастую остается незамеченным, на первый взгляд мог бы напоминать место для хранения тележек для покупок. На подземную парковку можно попасть по пандусу, начинающемуся рядом с расположенной за зданием автомойкой Jazz, или же изнутри центра, спустившись с помощью расположенного рядом с Rimi эскалатора или лифта на 0 этаж. Таким образом, подземная парковка легко доступна и для людей c ограниченными возможностями передвижения, а вот в эвакуационный туннель необходимо спускаться по лестнице. Убежища вмещают в общей сложности до 3000 человек.