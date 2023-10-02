В торговом центре Ülemiste были подготовлены общественные убежища вместимостью до 3000 человек
В центре Ülemiste знаком гражданской защиты было обозначено два общественных убежища – в случае опасности люди могут укрыться на подземной парковке и в расположенном перед зданием эвакуационном туннеле.
„Центр Ülemiste является крупнейшим общественным зданием района, и это налагает на нас определенную социальную ответственностью“, – рассказал руководитель центра Гуйдо Пярнитс о новой функции здания. Будучи хорошо известным и легко доступным местом, центр также идеально подходит и в качестве общественного убежища. „С нами связался Спасательный департамент, на место приезжали специалисты, чтобы ознакомиться с возможностями центра. Эта идея показалась нам весьма разумной“.
В центре Ülemiste обозначены два убежища – подземная парковка и расположенный перед зданием эвакуационный туннель, и обе эти зоны доступны как из здания, так и с улицы. Попасть в эвакуационный туннель можно через эвакуационную дверь, расположенную в коридоре центра напротив магазина Sportland (рядом с H&M), или же снаружи через дверь, расположенную перед уличной парковкой здания. Уличная дверь находится рядом с главным входом, и она также укрыта крышей, иначе этот вход, который зачастую остается незамеченным, на первый взгляд мог бы напоминать место для хранения тележек для покупок. На подземную парковку можно попасть по пандусу, начинающемуся рядом с расположенной за зданием автомойкой Jazz, или же изнутри центра, спустившись с помощью расположенного рядом с Rimi эскалатора или лифта на 0 этаж. Таким образом, подземная парковка легко доступна и для людей c ограниченными возможностями передвижения, а вот в эвакуационный туннель необходимо спускаться по лестнице. Убежища вмещают в общей сложности до 3000 человек.
То, направиться ли в эвакуационный туннель или на подземную парковку, каждый человек решает сам, однако в случае опасности разумнее всего как можно быстрее пойти в убежище, расположенное ближе всего. Убежища обозначены знаком гражданской обороны – синим треугольником на оранжевом фоне. Поблизости от центра Ülemiste других убежищ нет – ближайшее расположено в Ласнамяэском спортивном комплексе.
Общественное убежище предназначено прежде всего для тех людей, которые в момент возникновения опасности находятся на городской улице. Те, кто в этот момент находятся на рабочем месте или дома, должны оставаться на месте и найти помещение без окон или подвал, в котором можно укрыться.
При выборе общественных убежищ следует исходить из того принципа, что подходящее убежище должно располагаться под землей, обладать достаточной строительно-технической прочностью и, желательно, быть без окон. Убежище должно располагаться в месте, где в ближайшем окружении или на улицах может находиться много людей, или в месте, вокруг которого располагается много не подходящих для укрытия строений. Для укрытия подходят, например, подвалы зданий и подземные парковки. Пригодность и техническое состояние общественных убежищ проверили и инспекторы Спасательного департамента.
Кроме военной опасности, укрытие может потребоваться людям и в случае экстремальных погодных условий или масштабного загрязнения воздуха. Уведомление об опасности направляется посредством SMS-сообщения EE-ALARM, через Эстонское национальное телерадиовещание и другие медиаканалы, а также с помощью устанавливаемой в первую очередь в крупных городах сирены. Все имеющиеся в Эстонии и обозначенные соответствующим образом убежища, а также рекомендации по действиям в кризисных ситуациях можно найти на сайте olevalmis.ee.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.