Суббота была отмечена в Пярну двумя кровавыми преступлениями(3)
В субботу, 30 сентября, в Пярну были совершены два тяжких преступления, сообщила Ляэнеская префектура Департамента полиции и погранохраны.
Один кровавый инцидент произошел на улице Мериметса, где возник конфликт между двумя компаниями. В ходе ссоры сначала ударили, а потом натравили собаку на 34-летнего мужчину. Собака укусила его за ноги и мужчина был доставлен в больницу. Все обстоятельства случившегося выясняются.
Второй инцидент произошел на улице Ринги, где нетрезвый 34-летний мужчина ударил своего знакомого 39-летнего мужчину ножом. Скорая помощь доставила 39-летнего мужчину в больницу. 34-летний мужчина был задержан в качестве подозреваемого в совершении преступления.
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