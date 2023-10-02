ЧП и криминал
02.10.2023, 14:15

Суббота была отмечена в Пярну двумя кровавыми преступлениями

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Полиция. Иллюстративный снимок
Полиция. Иллюстративный снимок
ФОТО: PPA

В субботу, 30 сентября, в Пярну были совершены два тяжких преступления, сообщила Ляэнеская префектура Департамента полиции и погранохраны.

Один кровавый инцидент произошел на улице Мериметса, где возник конфликт между двумя компаниями. В ходе ссоры сначала ударили, а потом натравили собаку на 34-летнего мужчину. Собака укусила его за ноги и мужчина был доставлен в больницу. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Второй инцидент произошел на улице Ринги, где нетрезвый 34-летний мужчина ударил своего знакомого 39-летнего мужчину ножом. Скорая помощь доставила 39-летнего мужчину в больницу. 34-летний мужчина был задержан в качестве подозреваемого в совершении преступления.

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