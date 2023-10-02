Суббота была отмечена в Пярну двумя кровавыми преступлениями

Один кровавый инцидент произошел на улице Мериметса, где возник конфликт между двумя компаниями. В ходе ссоры сначала ударили, а потом натравили собаку на 34-летнего мужчину. Собака укусила его за ноги и мужчина был доставлен в больницу. Все обстоятельства случившегося выясняются.