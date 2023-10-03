Вы все еще переплачиваете за электричество? Универсальная услуга дороже всех остальных пакетов, пора пересмотреть договор

Одним из сторонников введения универсальной услуги был Кристьян Ярван, министр предпринимательства и инфотехнологий. Оглядываясь назад, ее введение было необходимо, подтверждает он. “Ситуация по этому вопросу была очень напряженной с августа прошлого года, и жители очень беспокоились о том, как им оплачивать счета за электроэнергию“, - вспоминает он. Таким образом, в конце года люди могли вздохнуть немного легче. Однако в начале нового года биржевая цена электроэнергии упала в несколько раз.