Экономика
03.10.2023, 09:45

Вы все еще переплачиваете за электричество? Универсальная услуга дороже всех остальных пакетов, пора пересмотреть договор

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Бытовые потребители могли перейти на универсальную услугу с 1 октября 2022 года. Однако сегодня все остальные пакеты электроэнергии обходятся дешевле
Бытовые потребители могли перейти на универсальную услугу с 1 октября 2022 года. Однако сегодня все остальные пакеты электроэнергии обходятся дешевле
ФОТО: long8614 | Shutterstock

Универсальная услуга электроснабжения могла бы отпраздновать свой первый день рождения в эти выходные, но праздновать особенно нечего - это один из самых дорогих пакетов на рынке, пишет Delfi Ärileht.

Одним из сторонников введения универсальной услуги был Кристьян Ярван, министр предпринимательства и инфотехнологий. Оглядываясь назад, ее введение было необходимо, подтверждает он. “Ситуация по этому вопросу была очень напряженной с августа прошлого года, и жители очень беспокоились о том, как им оплачивать счета за электроэнергию“, - вспоминает он. Таким образом, в конце года люди могли вздохнуть немного легче. Однако в начале нового года биржевая цена электроэнергии упала в несколько раз.

„Тогда было разумно пересмотреть и универсальную услугу“, — говорит Ярван. Он предложил так называемую универсальную услугу 2.0, которая должна была работать по принципу если биржевая цена дешевле, потребитель получает электроэнергию по этой цене; если дороже, то по цене универсальной услуги. По мнению Ярвана, эта идея утонула в предвыборных устремлениях партнеров по коалиции.

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