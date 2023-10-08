08.10.2023, 20:45
Как мать лишили права воспитывать дочь. Работник по охране детства поставил матери диагноз „нарушение психического здоровья“
Уголовное дело против матери возбудили на основании показаний ее 11-летней дочери и бабушки ребенка по линии отца. Еще до выяснения всех обстоятельств было принято решение забрать ребенка у матери и отправить к отцу в Норвегию, пишет издание Eesti Päevaleht.
Эта история началась из-за ссоры матери и дочери из-за мобильного телефона. У 11-летней девочки сформировалась такая сильная зависимость от мобильного телефона, что это стало влиять на успеваемость в школе. Мать ребенка Элена (имя изменено — ред.) решила вмешаться и однажды вечером отобрала у дочери телефон. После этого девочка отправилась к бабушке по отцовской линии и позвонила работникам по охране детства, обвинив мать в насилии.