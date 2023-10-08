Как мать лишили права воспитывать дочь. Работник по охране детства поставил матери диагноз „нарушение психического здоровья“

Эта история началась из-за ссоры матери и дочери из-за мобильного телефона. У 11-летней девочки сформировалась такая сильная зависимость от мобильного телефона, что это стало влиять на успеваемость в школе. Мать ребенка Элена (имя изменено — ред.) решила вмешаться и однажды вечером отобрала у дочери телефон. После этого девочка отправилась к бабушке по отцовской линии и позвонила работникам по охране детства, обвинив мать в насилии.