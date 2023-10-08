Зарплата выше, чем у других, но и обязанности более трудные. Каждый ли может работать в Lidl?

Немецкая сеть недорогих магазинов Lidl, полтора года назад вышедшая на эстонский рынок, с самого начала выделялась своими обещаниями о зарплате выше среднего уровня. В то же время конкуренты отмечали, что торговая сеть ожидает от своих сотрудников, что они будут делать все необходимое в торговом зале, т.е. находится весь день «в бегах“. По словам представителей компании, это не ограничивает их возможности по подбору персонала в Эстонии.