Зарплата выше, чем у других, но и обязанности более трудные. Каждый ли может работать в Lidl?(6)
Немецкая сеть недорогих магазинов Lidl, полтора года назад вышедшая на эстонский рынок, с самого начала выделялась своими обещаниями о зарплате выше среднего уровня. В то же время конкуренты отмечали, что торговая сеть ожидает от своих сотрудников, что они будут делать все необходимое в торговом зале, т.е. находится весь день «в бегах“. По словам представителей компании, это не ограничивает их возможности по подбору персонала в Эстонии.
„Зарплата зарплатой, но не это главное. Они ищут мультифункциональных людей. У нас есть шутка, что «требуются беспрерывно бегающие с утра до вечера работники“. Их найти нелегко. Кампания у них длилась долго“, - сказал в интервью Ärileht в феврале прошлого года тогдашний руководитель Maxima Eesti Эдвинас Волкас.