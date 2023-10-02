ВИДЕООПРОС | „Одежу не покупаю, экономлю“. Как пожилые жители Ласнамяэ оценивают свое благосостояние?

Стандартный размер налога с оборота (НСО) повысится с начала следующего года с нынешних 20 процентов до 22 процентов. А ведь повышение стоимости различных продуктов в связи с инфляцией уже сказался на жизни многих жителей Эстонии не лучшим образом. В связи с решением правительства есть вероятность, что магазины поднимут цены еще выше, чтобы компенсировать необходимость отдавать больше денег в казну государству.