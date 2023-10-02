ВИДЕООПРОС | „Одежу не покупаю, экономлю“. Как пожилые жители Ласнамяэ оценивают свое благосостояние?(9)
RusDelfi пообщался с жителями Таллинна более старшего возраста, чтобы выяснить, как они справляются с ростом цен, как оценивают сейчас свое благосостояние и что думают о повышении налога с оборота с 2024-го года.
Стандартный размер налога с оборота (НСО) повысится с начала следующего года с нынешних 20 процентов до 22 процентов. А ведь повышение стоимости различных продуктов в связи с инфляцией уже сказался на жизни многих жителей Эстонии не лучшим образом. В связи с решением правительства есть вероятность, что магазины поднимут цены еще выше, чтобы компенсировать необходимость отдавать больше денег в казну государству.
Смотрите в видео, на чем уже сейчас приходится экономить пожилым людям, что они думают о решениях правительства и откладывают ли деньги на будущее.
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