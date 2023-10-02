Руководитель торговой сети: замораживание цен – это обман зрения
По словам Тармо Лауринга, руководителя сети магазинов низких цен A1000, сейчас 3-4 крупные розничные торговые сети обещают в своих рекламных кампаниях „снизить цены“ или их „остановить“, но снижение цен возможно только в двух случаях: либо когда на местных производителей оказывают большое давление, либо когда торговые сети делают это за счёт собственной прибыли.
„Скажу прямо, я не верю ни одной рекламе о замораживании или снижении цен на продукты питания — сравнение цен на продуктовые корзины этого не подтверждает, так что, по сути, это обман потребителя. За исключением нескольких отдельных продуктов, масштабного снижения цен на самом деле не произошло, и нет смысла ожидать его в будущем, скорее наоборот“, — сказал Лауринг.
„Мы сами видим, что закупочные цены не падают. Общая инфляция продолжается, зарплаты и производственные расходы растут, а вскоре вырастет и налог с оборота. Давление на производителей со стороны крупных торговых сетей достигло предела, когда большего выжать уже невозможно. Это абсурдная ситуация, когда производитель зарабатывает 5%, а продавец прибавляет к ним свои 50%“, — поделился Лауринг.
„В перспективе, реальные цены могли снижаться только за счёт наценки в розничной торговле, но на эстонском рынке наблюдается странное явление – чем значительнее падают обороты магазинов торговой сети, тем более дорогостоящие рекламные кампании эти сети заказывают, вместо того, чтобы попытаться сократить собственные расходы. Каждый разыгрываемый автомобиль солидарно оплачивается всеми покупателями в виде наценки на хлеб, то есть продукты первой необходимости. Сейчас средняя наценка выросла до 30-40 процентов в более дорогих сетях, в сетях магазинов низких цен она гораздо ниже“, – сказал Лауринг.
„Демонстративные примеры замораживания цен обычно осуществляется путём сравнения обычной цены, действовавшей месяц или год назад, с текущей льготной ценой. Например, если товар летнего сезона осенью стоит вдвое дешевле, это говорит только о том, сколько к его цене было добавлено весной. На самом деле, это иллюзия, которая должна создать у людей впечатление, что всё в порядке и они могут продолжать покупать дорогие товары, ни о чём не беспокоясь“, — сказал Лауринг.
По мнению руководителя A1000 Market, впереди нас ждут непростые для экономики и потребления времена, поэтому людям следует стараться избегать ненужных трат. „Розничным торговым сетям также следует подготовиться к тому, что их будет штормить“, — добавил Лауринг.
Сеть магазинов низких цен A1000 Market включает 13 магазинов по всей Эстонии.
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