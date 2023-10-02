Руководитель торговой сети: замораживание цен – это обман зрения

„Скажу прямо, я не верю ни одной рекламе о замораживании или снижении цен на продукты питания — сравнение цен на продуктовые корзины этого не подтверждает, так что, по сути, это обман потребителя. За исключением нескольких отдельных продуктов, масштабного снижения цен на самом деле не произошло, и нет смысла ожидать его в будущем, скорее наоборот“, — сказал Лауринг.

„Мы сами видим, что закупочные цены не падают. Общая инфляция продолжается, зарплаты и производственные расходы растут, а вскоре вырастет и налог с оборота. Давление на производителей со стороны крупных торговых сетей достигло предела, когда большего выжать уже невозможно. Это абсурдная ситуация, когда производитель зарабатывает 5%, а продавец прибавляет к ним свои 50%“, — поделился Лауринг.

„В перспективе, реальные цены могли снижаться только за счёт наценки в розничной торговле, но на эстонском рынке наблюдается странное явление – чем значительнее падают обороты магазинов торговой сети, тем более дорогостоящие рекламные кампании эти сети заказывают, вместо того, чтобы попытаться сократить собственные расходы. Каждый разыгрываемый автомобиль солидарно оплачивается всеми покупателями в виде наценки на хлеб, то есть продукты первой необходимости. Сейчас средняя наценка выросла до 30-40 процентов в более дорогих сетях, в сетях магазинов низких цен она гораздо ниже“, – сказал Лауринг.

„Демонстративные примеры замораживания цен обычно осуществляется путём сравнения обычной цены, действовавшей месяц или год назад, с текущей льготной ценой. Например, если товар летнего сезона осенью стоит вдвое дешевле, это говорит только о том, сколько к его цене было добавлено весной. На самом деле, это иллюзия, которая должна создать у людей впечатление, что всё в порядке и они могут продолжать покупать дорогие товары, ни о чём не беспокоясь“, — сказал Лауринг.