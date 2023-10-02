Lidl снял несколько рекламных видеороликов в Эстонии. Вся Европа скоро их увидит

„Мы также сняли несколько местных рекламных видеороликов“, — сказал член правления Lidl Никола Балабан. Одним из них является реклама молочных продуктов Pilos, которая недавно начала транслироваться на эстонских телеканалах и стриминговых платформах. Все потому, что Lidl увидел, насколько важны для эстонских потребителей продукты местного происхождения, особенно местные молочные продукты.

„Мы также сняли здесь видео для международной рекламной кампании, и оно скоро выйдет. Его покажут по всей Европе“, — добавляет представитель Lidl. Хотя Балабан не пожелал сообщить, когда именно его покажут, он говорит, что рекламный ролик был снят в Таллинне. „Рынок развивается, и мы ищем новые способы донести наше послание до клиентов“, — объясняет представитель Lidl.