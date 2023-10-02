02.10.2023, 15:45
Lidl снял несколько рекламных видеороликов в Эстонии. Вся Европа скоро их увидит
ФОТО: | Delfi Meedia
Хотя немецкая сеть Lidl часто использует одну и ту же рекламу в разных странах, в этом году компания представила один видеоролик, ориентированный на местный рынок Эстонии, а другой вскоре увидит вся Европа, пишет Delfi Ärileht.
„Мы также сняли несколько местных рекламных видеороликов“, — сказал член правления Lidl Никола Балабан. Одним из них является реклама молочных продуктов Pilos, которая недавно начала транслироваться на эстонских телеканалах и стриминговых платформах. Все потому, что Lidl увидел, насколько важны для эстонских потребителей продукты местного происхождения, особенно местные молочные продукты.