Эстонский теннисист выиграл свой первый турнир ITF в одиночном разряде

В финале турнира категории ITF M15 в Форбаке (Франция) Глинка встречался с британцем Хамишом Стюартом (ATP 844) и выиграл поединок со счетом 2:0. Эстонец выиграл оба сета со счетом 6:4.

На пути к финалу Глинка обыграл немца Льюи Лейна (ATP 744) и французов Микаила Алимли (ATP 1452), Акселя Гарсиани (ATP 1104) и Артура Букье (ATP 671).

Ранее Глинка выиграл три турнира ITF в парном разряде. В одиночном разряде успех во Франции стал для него первым в карьере.

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