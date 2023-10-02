ФОТО | На юге Эстонии штормовая погода доставила много неприятностей. Синоптик: это похоже на смерч

„На основании текущего ущерба и имеющихся радиолокационных данных возникло подозрение, что это был смерч. По данным радара видно, что циркуляция продолжалась довольно долго“, - отметил он.

„Кульминация случилась между 15:50 и 16:25. Под кучево-дождевыми облаками образовался штормовой ветер“.

В комментарии жительница Воорекюла (Пылвамаа) рассказала, что какое-то время дул очень страшный ветер. „Я подумала, что за окном тарахтит трактор, но это ветер пытался вырвать из земли дуб. Однако дуб оказался сильнее“.

Один из жителей Вырумаа отметил, что шел сильный град и дул штормовой ветер.

Что касается новой недели, то, по словам Кийтсака, она принесет как дожди, так и сильный ветер. Температура будет постепенно снижаться.

В понедельник на Скандинавию и Финляндию распространится область низкого давления, погода ожидается с переменной облачностью, во многих местах пройдет дождь. Юго-западный и южный ветер будет дуть со скоростью 3-9, днем ​​на островах и на западном побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха в понедельник 14-17 градусов.

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