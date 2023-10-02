Парламент рассмотрит петицию Молодежного объединения центристов об ограничении запуска фейерверков

Инициаторы петиции отмечают, что запуск фейерверков мешает благополучию многих людей и домашних животных. Поэтому, по их мнению, частным лицам стоит разрешить запускать их только 31 декабря и 1 января, то есть на Новый год. Авторы коллективного обращения отмечают, что: •фейерверки вызывают стресс у людей, чувствительных к звукам; •наборы пиротехники могут попасть в руки детей или людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, став причиной травм;

• фейерверки пугают домашних и диких животных, зачастую становясь причиной их непредсказуемого поведения;

• запуск фейерверков нарушает покой жителей соседних домов;

• запуск фейерверков наносит вред окружающей среде.



„Поскольку использование фейерверков сопряжено с рядом рисков, следует внести поправки в Закон о взрывчатых материалах, в соответствии с которыми запуск фейерверков был бы разрешен только в Новый год, а для запуска в остальное время требовалось бы особое разрешение“, - подчеркнули председатель и генеральный секретарь Молодежного объединения Центристской партии Валентина Бортновски и Кристи Рюйтель на встрече с заместителем председателя парламентской комиссии по экономике Лаури Лаатсом.



Петиция о разрешении запуска фейерверков только в Новый год была подготовлена Молодежным объединением Центристской партии в декабре 2021 года, под обращением подписались 1688 человек.