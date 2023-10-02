Парламент рассмотрит петицию Молодежного объединения центристов об ограничении запуска фейерверков
В парламентское производство внесено коллективное обращение Молодежного объединения Центристской партии, в котором предлагается разрешить запуск фейерверков только в Новый год. Рассматривать обращение будет парламентская комиссия по экономике.
Инициаторы петиции отмечают, что запуск фейерверков мешает благополучию многих людей и домашних животных. Поэтому, по их мнению, частным лицам стоит разрешить запускать их только 31 декабря и 1 января, то есть на Новый год. Авторы коллективного обращения отмечают, что:
•фейерверки вызывают стресс у людей, чувствительных к звукам;
•наборы пиротехники могут попасть в руки детей или людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, став причиной травм;
• фейерверки пугают домашних и диких животных, зачастую становясь причиной их непредсказуемого поведения;
• запуск фейерверков нарушает покой жителей соседних домов;
• запуск фейерверков наносит вред окружающей среде.
„Поскольку использование фейерверков сопряжено с рядом рисков, следует внести поправки в Закон о взрывчатых материалах, в соответствии с которыми запуск фейерверков был бы разрешен только в Новый год, а для запуска в остальное время требовалось бы особое разрешение“, - подчеркнули председатель и генеральный секретарь Молодежного объединения Центристской партии Валентина Бортновски и Кристи Рюйтель на встрече с заместителем председателя парламентской комиссии по экономике Лаури Лаатсом.
Петиция о разрешении запуска фейерверков только в Новый год была подготовлена Молодежным объединением Центристской партии в декабре 2021 года, под обращением подписались 1688 человек.
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