Postimees: во время атаки российского дрона в Восточной Украине погиб эстонский доброволец

Напомним, что в марте наш портал писал о 45-летнем Иво Юраке, который погиб в результате артиллерийского обстрела под Бахмутом в Донецкой области в Украине. Он воевал там с осени прошлого года также в составе Украинского интернационального легиона.

В Эстонии Иво Юрак служил командиром разведки Скаутского батальона и начальником штаба Караульного батальона. Он также был штабным офицером Сил обороны.

Насколько известно, других погибших на войне в Украине эстонских добровольцев нет.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.