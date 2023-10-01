В Таллинне возобновилось движение трамваев 1 и 3 маршрутов

Таким образом в октябре полностью восстановилось движение трамваев, прерванное на несколько месяцев в связи с проведением строительных работ. Трамвайные маршруты №2 и 4 возобновили работу в начале сентября. Трамвай № 6, временно введенный в эксплуатацию в связи со строительством трамвайных путей в Старый порт, продолжит курсировать по маршруту „Тонди-Копли“ по меньшей мере до конца октября. Городские власти рассматривают возможность сделать линию №6 постоянной. Как сообщили в воскресенье радионовости ERR, использование маршрута №6 проанализируют после запуска всех линий и определят, есть ли смысл его сохранять.

Из-за строительства терминала Rail Baltic Ülemiste трамвай №4 не будет доезжать до аэропорта. Конечной остановкой трамвая станет „Суур-Паала“.

В последний раз сразу пять трамвайных маршрутов по Таллинну курсировало в 2004 году, когда между Копли и депо Вана-Лыуна работал маршрут номер 5.

Подробную информацию, расписание, маршруты и остановки можно найти на сайте transport.tallinn.ee.

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