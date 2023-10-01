ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | В Харьюмаа под колесами поезда погиб пешеход

Под поезд Нарва–Таллинн (рейс 225) попал пешеход, который погиб на месте происшествия.

Полиция получила сообщение о несчастном случае в 16.05. По предварительным данным, на переезде мигал красный свет, предупреждающий о приближении поезда. Шлагбаум был закрыт, но 83-летняя женщина стала переходить железнодорожное полотно.

„К несчастью, женщина не успела перейти через железную дорогу и получила удар от поезда“, — сообщил представитель полиции.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Компания Elron выражает соболезнования близким погибшей. Из-за трагического инцидента поезда восточного направления опаздывают.

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