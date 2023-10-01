ГАЛЕРЕЯ | Молодые художники украсили граффити 100-метровый забор в центре Таллинна(6)
В последний день сентября завершились работы в рамках Poordi Supergrafika 2023 — крупнейшего молодежного стрит-арт проекта, организованного в центре Таллинна за последние годы.
30 сентября по адресу Поорди, 5 на глазах у жителей и гостей столицы были завершены последние работы-победители конкурса в рамках проекта Poordi Supergrafika 2023, созданного в результате сотрудничества между компанией Estmak Capital и Командой по мобильной работе с молодежью Таллиннского департамента образования (MONO). В результате проекта в самом центре Таллинна— на заборе Novotel Living, первого в странах Балтии отеля с апартаментами-студиями, который сейчас строится в районе между портом и Старым городом — впервые увидела свет 100-метровая выставка граффити.
В эту субботу молодые художники покрыли работами стрит-арта последние 38 метров забора. Первые десять работ были завершены 29 июля. В этот раз в проекте приняли участие пять команд стрит-арта, и в ходе всего проекта участие в рисовании приняли более 20 молодых художников.
„Мы очень рады, что молодые люди с энтузиазмом воспользовались данной возможностью выразить себя через искусство. Благодаря этим работам городское пространство стало намного более богатым и уникальным. Прежде чем построить новый отель, мы хотели дать молодым людям возможность заниматься уличным искусством прямо в центре города, где им смогут любоваться как таллиннцы, так и гости столицы“, – рассказал Михкель Кааръярв, менеджер по продажам Estmak Capital.
По словам главного специалиста отдела по работе с молодежью Таллиннского департамента образования Алексея Ефимова, полюбоваться рождением произведений искусства пришло очень много людей, и отзывы были только положительные. «Компания Estmak Capital стала первым частным предприятием, которое обратилась к МОNО с таким предложением и предложило свою территорию для проведения большого мероприятия молодежной суперграфики“, – добавил Ефимов.
Основная цель проектов суперграфики MONO – дать молодым художникам возможность легально попробовать свои силы в общественном пространстве и развивать свои навыки граффити. Это уже шестое крупное мероприятие суперграфики. Плоды творчества молодых художников в Таллинне можно увидеть, например, на виадуке на Пярнуском шоссе, на площадях, расположенных на Пальяссааре, 2, в спортивном парке Вильде и в парке Кивила.
Еще в 2020 году компания Estmak Capital подписала соглашение о сотрудничестве с ведущей мировой сетью отелей Accor, чтобы в 2025 году открыть на улице Поорди первый в странах Балтии апарт-отель под брендом Novotel Living. В отеле, предлагающем апартаменты-студии, будет 120 номеров, а также место для совместной работы, тренажерный зал и ресторан. На первом этаже отеля будут располагаться коммерческие площади и площади для оказания услуг. Переговоры с первыми потенциальными арендаторами этих площадей уже ведутся. Строительство начнется уже в этом году.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.