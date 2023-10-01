ГАЛЕРЕЯ | Молодые художники украсили граффити 100-метровый забор в центре Таллинна

30 сентября по адресу Поорди, 5 на глазах у жителей и гостей столицы были завершены последние работы-победители конкурса в рамках проекта Poordi Supergrafika 2023, созданного в результате сотрудничества между компанией Estmak Capital и Командой по мобильной работе с молодежью Таллиннского департамента образования (MONO). В результате проекта в самом центре Таллинна— на заборе Novotel Living, первого в странах Балтии отеля с апартаментами-студиями, который сейчас строится в районе между портом и Старым городом — впервые увидела свет 100-метровая выставка граффити.

В эту субботу молодые художники покрыли работами стрит-арта последние 38 метров забора. Первые десять работ были завершены 29 июля. В этот раз в проекте приняли участие пять команд стрит-арта, и в ходе всего проекта участие в рисовании приняли более 20 молодых художников.

„Мы очень рады, что молодые люди с энтузиазмом воспользовались данной возможностью выразить себя через искусство. Благодаря этим работам городское пространство стало намного более богатым и уникальным. Прежде чем построить новый отель, мы хотели дать молодым людям возможность заниматься уличным искусством прямо в центре города, где им смогут любоваться как таллиннцы, так и гости столицы“, – рассказал Михкель Кааръярв, менеджер по продажам Estmak Capital.

По словам главного специалиста отдела по работе с молодежью Таллиннского департамента образования Алексея Ефимова, полюбоваться рождением произведений искусства пришло очень много людей, и отзывы были только положительные. «Компания Estmak Capital стала первым частным предприятием, которое обратилась к МОNО с таким предложением и предложило свою территорию для проведения большого мероприятия молодежной суперграфики“, – добавил Ефимов.