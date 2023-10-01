Экс-глава военной разведки Эстонии: В России эту войну планировали не военные

...Весной 2021 года наши разведчики заметили, что Россия начала „странным образом“ перемещать свои подразделения. Тогда прошли крупные учения „Запад“, и по их окончании не все войска ушли обратно, некоторые из подразделений остались. И их становилось все больше и больше. Такие маневры вызывали у Марго Гросберга и „дома“, как он ласково называет свое ведомство, тревогу, но это не предвещало войны. „Мы видели, что состав и численность войск недостаточны, — рассказывает он. — В итоге у них была только треть от того, что нужно. В России эту войну планировали не военные“.