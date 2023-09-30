Руководители одного из отделений Центристской партии сообща покинули ее ряды

Об этом сообщил бывший руководитель отделения Прийт Тообал. Партию покинули члены правления отделения Марью Грюнбаум, Людмила Пуйсте, Улли Хансен, а также член волостного собрания Вийве Лехтла.

По славам Тообала, ушедшие аргументировали свой поступок тем, что курс, который взяло новое руководство партии, не позволит достигнуть успеха на местных выборах.

Сам Тообал вышел из партии в среду.

„Центристская партия становится избирательным союзом столицы и Ида-Вирумаа, нацеленным преимущественно на русские голоса. Я не хочу состоять в этом союзе“, — написал тогда Тообал и призвал остальных центристов последовать его примеру.

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