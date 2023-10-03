Учитель года, ушедшая из сферы образования: сочувствую родителям в связи с переходом на эстонский и очень жаль детей(22)
Выход на сцену и вручение главного профессионального приза года стали для нарвитянки Елены Бочковой, педагога детского сада Tareke, настоящей неожиданностью. Такой, что, разволновавшись и растерявшись, она... произнесла свою благодарственную речь на русском языке, писал RusDelfi почти год назад. Тогда на педагога обрушился шквал критики со стороны некоторых политиков и СМИ.
Когда RusDelfi встретился с Еленой Бочковой в ноябре прошлого года, настроение у нее было подавленное. Несмотря на почетный титул учителя года, она приняла решение уйти из сферы образования как только выпустит свою группу в детском саду. Тогда она долго и обстоятельно рассказывала о том, почему ей так и не удалось овладеть эстонским языком на должном уровне.
Мы встречаемся с Еленой в одном из нарвских кафе. С нашей последней встречи прошел год. Сейчас Елена - безработная, с сентября она пошла под сокращение. Скоро встанет на учет Кассы по безработице, активно изучает эстонский и не исключает возможности вернуться к любимому делу.
Вы больше не работаете в детском саду. А были варианты остаться?
Мне предложили должность ассистента, но я отказалась, несмотря на хорошие предложенные мне условия. Именно из-за того, что я решила изучать эстонский. А ассистент работает целый день, и у меня снова не будет на это времени. И я решила, что раз мне выпал шанс поучиться, то я так и сделаю. Пошла в школу для взрослых, где есть возможность изучать эстонский бесплатно, три часа в неделю.
Пока требование к педагогу дошкольного учреждения - В2. Но скоро это требование повысится до С1. Задача для вас еще больше усложняется с переходом на эстоноязычное образование?
Абсолютно! И я, трезво оценивая свои возможности, не уверена, что когда-то буду претендовать на место педагога. Ассистента, помощника - да. Но педагога... Много говорится о том, что мы такие-сякие, не хотим учить язык. На самом деле все, кто мог, они уже вытянули этот язык, уже выучили настолько, насколько могут. В свое время, когда были возможности и силы его учить - в 30 лет, к примеру, что мы делали? Мы работали! Пахали. Целый день отработал - вечером готовишься к занятиям. И так по кругу. Вся наша жизнь была посвящена детям и преподаванию. Да, наверное, надо было еще тогда „забить“ на это и выделить время для изучения эстонского... но тогда хотелось быть погруженным в профессию, наращивать педагогическое мастерство. Это было делом жизни.
Вы знали, что, скорее всего, уйдете. Вы к этому готовились. По вашему мнению, есть вообще для педагога какие-то варианты трудоустроиться в другой сфере?
Практически нет. Мои коллеги, которые так же, как и я, отправились в Кассу по безработице, подтверждают: работы - интеллектуальной, достойной, в Нарве просто нет.
А вариант „пойти на завод“?
(смеется) Это будут самые интеллектуальные заводы в мире! Но если честно, то многие из моих коллег, наработавшись с детьми и подвыгорев, готовы сменить педагогику чуть ли не на сферу уборки. Особенно, те, кому уже 50+. Они говорят так: „Я лучше три часа буду мыть пол, потом уйду и выключу голову“. Потому что нагрузку, которую мы тянули, не потянешь в свете тех кардинальных перемен, которые грядут. Одно дело, когда это старые рельсы, накатанные, другое - когда нужно полностью перекроить все. Это очень тяжело, учитывая загруженность учителей. Что касается „пойти на завод“ или в принципе сменить сферу деятельности - то почему нет? Педагоги очень пластичные, что бы про нас не говорили. В нашей работе нужно столько всего уметь! Особенно в детском саду - ты и аниматор, и методист, и преподаватель, и психолог. И шьешь, и лепишь, и рисуешь...
Вы же слышали о том, что исключений для детей с особенностями развития не будет. И им придется учиться на эстонском. Вы видели разных детей. Чем это может обернуться?
Даже для детей с обычными способностями, нормотипичных, на мой взгляд, переход на эстонский с детского сада, в каком-то смысле, потеря идентитета. Я не понимаю, почему одна национальность должна раствориться в другой национальности. Что плохого в том, что ты русский, еврей, цыган, эстонец, белорус, украинец? И вообще-то, есть законы развития ребенка. Формирование интеллекта напрямую связано с формированием языка. Есть законы развития психики, согласно которым к 7 годам заканчивается формирование родного языка. Хотите - отмените этот закон, если у вас получится. Педагоги всегда спорили о том, когда можно без ущерба для психики вводить второй язык. Причем, мы же говорим о его качественном введении. В этом смысле все понятно в случае с билингвами, когда у детей родители, говорящие на разных языках. Тут - пожалуйста - второй язык можно вводить с рождения. Но давайте посмотрим на Нарву открытыми глазами. Сколько у нас таких семей?
Проблема-то в чем? В том, что в школах плохо преподавался/преподается эстонский язык. Так надо было работать в этом направлении! Улучшать качество преподавания эстонского. За 30 лет государство не смогло решить эту задачу, и русское образование решили просто отменить. А как назвать 2 часа в неделю родного языка в школе? По-другому просто не скажешь.
Домашний язык и язык образов и рассуждений, который развивается в дошкольном периоде - две разные вещи
Я могу только посочувствовать родителям. Наша семья, имея трех педагогов, „потянет“ эту нагрузку, за своих детей мы спокойны. Но не у всех родителей есть педагогический опыт и деньги на репетиторов. То, что для детишек с особенностями не будет исключений, очень, очень грустно. Таких детей все больше и больше, и те вопросы, которые можно было с ними решить на родном языке, на неродном, увы, не решить. Вы же помните случаи, когда ребенок, который только-только начинает говорить на родном языке, попадая в эстонский детский сад, на целый год просто... замолкает.
За этот период молчания, учитывая, что должна формироваться речь, у ребенка накапливаются проблемы. Кто их будет решать? Обычный родитель? Вряд ли. Родители далеко не всегда в этом компетентны. Для них важно, что ребенок поел, одет, играет, даже разговаривает на „домашнем“ языке. Но домашний язык и язык образов, язык рассуждений, понятий, который развивается как раз в дошкольном периоде - это две разные вещи. Получится, что дети, столкнувшись с общением только на неродном языке в детском саду, будут молчать по большей степени или очень коротко отвечать на вопросы. А время между тем будет идти, ценное время, которое по всем законам должно быть направлено на развитие речи и интеллекта. Это достаточно грустные размышления…
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.