Учитель года, ушедшая из сферы образования: сочувствую родителям в связи с переходом на эстонский и очень жаль детей

Когда RusDelfi встретился с Еленой Бочковой в ноябре прошлого года, настроение у нее было подавленное. Несмотря на почетный титул учителя года, она приняла решение уйти из сферы образования как только выпустит свою группу в детском саду. Тогда она долго и обстоятельно рассказывала о том, почему ей так и не удалось овладеть эстонским языком на должном уровне.

Мы встречаемся с Еленой в одном из нарвских кафе. С нашей последней встречи прошел год. Сейчас Елена - безработная, с сентября она пошла под сокращение. Скоро встанет на учет Кассы по безработице, активно изучает эстонский и не исключает возможности вернуться к любимому делу.

Вы больше не работаете в детском саду. А были варианты остаться?

Мне предложили должность ассистента, но я отказалась, несмотря на хорошие предложенные мне условия. Именно из-за того, что я решила изучать эстонский. А ассистент работает целый день, и у меня снова не будет на это времени. И я решила, что раз мне выпал шанс поучиться, то я так и сделаю. Пошла в школу для взрослых, где есть возможность изучать эстонский бесплатно, три часа в неделю.

Пока требование к педагогу дошкольного учреждения - В2. Но скоро это требование повысится до С1. Задача для вас еще больше усложняется с переходом на эстоноязычное образование?