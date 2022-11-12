Учитель года, которая уходит из системы из-за незнания эстонского: как успокоить „особого“ ребенка на чужом языке?(2)
„Да, я нарвитянка, которой в школе никогда не преподавался эстонский язык, которая всю жизнь жила здесь, обходясь бытовым уровнем языка (я могу объясниться в магазине, в путешествиях и т.д.), у которой даже были эстонские друзья, которые предпочитали говорить по-русски, и которая после школы по ряду причин выбрала обучение в Санкт-Петербурге. Так случилось. Я живу в Нарве, я существую, я никогда не чувствовала себя отделенной от своего государства, эстонских коллег, я честно использовала возможности изучения эстонского, и все эти 22 года не сидела на шее у государства, а работала изо всех сил, - говорит Ирина Бочкова, завоевавшая титул „Учитель года“ в номинации „дошкольный педагог“.
Почему не получается с эстонским?
Во-первых, загруженность основной работой. Во-вторых, и в моем случае это очень важно, я обратила внимание на то, что я недостаточно хорошо слышу. В прямом смысле. Причем, это не сразу понимаешь, и я только со временем заметила, что не могу разобрать какие-то части слов, сами слова… Я даже не знаю, почему острота слуха падает. Видимо, это медицинская история, которой нужно заниматься. Я честно изучала эстонский язык, нельзя сказать, что сидела, сложа руки. Выглядело это так - почти целый учебный год, трижды в неделю, после смены я повторяла материал, сидела, зарывшись в конспекты, потом на такси ехала в другой конец города, занималась там в группе три, три с половиной часа и в потерянном состоянии возвращалась домой. И те курсы мне помогли, я смогла сдать на категорию А2. В моей жизни было несколько курсов, в том числе и оплаченные мною, но на экзамен выше уровнем я не пошла, потому что понимала, что я не готова, не получается, не дотягиваю.
Вырваться на курсы ведь тоже не просто? Нужно договориться, чтобы тебя подменили.
Тут сразу несколько нюансов, в которых мне, кстати, всегда шли навстречу. Это зависит и от коллеги, с которой ты работаешь в паре, от администрации детского сада, и, в принципе, от самой нагрузки, можно договориться об изменении графика работы, чтобы выкроить время на курсы. Но никто не обязан подменять тебя или идти на какие-то лишения, тут работает только добрая воля и твои отношения с коллегами.
Несмотря на то, что количество детей уменьшается, работы у педагогов в детском саду становится больше. Почему? Потому что приходят все более „сложные“ дети. Появилось много аутичных и невротичных детей, у которых реакции могут быть очень острыми, внезапными, представляющими опасность или просто неприятными для окружающих. Когда этот бедолага выходит из себя, то может вести себя непредсказуемо. И тут его надо подхватить, успокоить, найти правильный тон, нужные слова. Не всегда ребенок в этот момент способен общаться на чужом языке, он и на родном-то общается с трудом. И какой выход для учителя? Как продуманы такие моменты? Готовы ли к этому педагоги? Но, может, все как-то уладится, может, это наши беспочвенные страхи? Время покажет.