Учитель года, которая уходит из системы из-за незнания эстонского: как успокоить „особого“ ребенка на чужом языке?

Почему не получается с эстонским?

Во-первых, загруженность основной работой. Во-вторых, и в моем случае это очень важно, я обратила внимание на то, что я недостаточно хорошо слышу. В прямом смысле. Причем, это не сразу понимаешь, и я только со временем заметила, что не могу разобрать какие-то части слов, сами слова… Я даже не знаю, почему острота слуха падает. Видимо, это медицинская история, которой нужно заниматься. Я честно изучала эстонский язык, нельзя сказать, что сидела, сложа руки. Выглядело это так - почти целый учебный год, трижды в неделю, после смены я повторяла материал, сидела, зарывшись в конспекты, потом на такси ехала в другой конец города, занималась там в группе три, три с половиной часа и в потерянном состоянии возвращалась домой. И те курсы мне помогли, я смогла сдать на категорию А2. В моей жизни было несколько курсов, в том числе и оплаченные мною, но на экзамен выше уровнем я не пошла, потому что понимала, что я не готова, не получается, не дотягиваю.

Вырваться на курсы ведь тоже не просто? Нужно договориться, чтобы тебя подменили.

Тут сразу несколько нюансов, в которых мне, кстати, всегда шли навстречу. Это зависит и от коллеги, с которой ты работаешь в паре, от администрации детского сада, и, в принципе, от самой нагрузки, можно договориться об изменении графика работы, чтобы выкроить время на курсы. Но никто не обязан подменять тебя или идти на какие-то лишения, тут работает только добрая воля и твои отношения с коллегами.