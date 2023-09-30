Завтра в Ласнамяэ стартует серия тренировок по скандинавской ходьбе

"Одним из залогов крепкого здоровья, наряду с питанием, гигиеной и социальными связями, являются регулярные физические нагрузки. Скандинавская ходьба – отличный вид физической активности в любом возрасте, поэтому в октябре мы будем проводить в Ласнамяэ тренировки два раза в неделю в парках Паэ и Тондираба, куда приглашаем всех желающих", – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В парке Паэ октябрьские тренировки по скандинавской ходьбе будут проходить каждую среду (4, 11, 18 и 25 числа) в 11 часов, в начале занятия участники собираются перед зданием районной управы (ул. Палласти, 54). В парке Тондираба тренировки будут проходить по воскресеньям, 1, 8, 15, 22 и 29 октября, начало в 11.00. Место встречи ─ парковка у ледового холла "Тондираба" (ул.Варраку, 14а).

Участие в тренировках и прокат инвентаря бесплатны для всех.

Занятия будут проходить на открытом воздухе, поэтому участников просят одеваться по погоде. Дополнительная информация по телефону 645 7702.

Хоть скандинавская ходьба и считается простым и доступным для всех видом спорта, наилучшие результаты достигаются при использовании правильной техники, которую, безусловно, можно отточить на предлагаемых управой тренировках. Занятия дают возможность заниматься спортом на свежем воздухе, заботясь при этом о своем физическом и душевном здоровье.