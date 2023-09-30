Кладбище домашних животных: как похоронить питомца, не нарушая закон?

"Недавно я очутилась в лесопарке за зданием больницы Мериметса и расположенным там же зданием больницы скорой помощи. Там я обнаружила могилки с цветами. Если честно, стало не по себе! Выходит, что мы гуляли по кладбищу животных", – обратилась в редакцию возмущенная читательница.

Много вопросов

"Я позвонила заведующей отделом городского хозяйства Пыхья-Таллинна, ее зовут Леа Кийвит, на чьей территории находится этот лесопарк, и задала ей вопрос, в курсе ли они того, что на их территории есть такие захоронения. Леа ответила, что они в курсе проблемы, но предпринимать ничего не планируют. Якобы их специалист держит руку на пульсе, и "кладбище" вроде не разрастается", – пересказывает разговор женщина.

По ее словам, выкапывать эти трупики в управе района тоже не собираются, поскольку это навлекло бы на них гнев владельцев этих несанкционированных могил.

"То есть гнева других жителей, прогуливающихся по лесопарку и натыкающихся на могилки, они не опасаются! – возмущается читательница. – В связи с этим возникает много вопросов. Как в городе регулируется захоронение домашних питомцев? Не могут ли такие несанкционированные захоронения стать причиной вспышек инфекций? Как можно официально захоронить или кремировать умершего питомца?"

Женщина добавляет, что не впервые сталкивается с подобными несанкционированными захоронениями животных в столице.

"Когда в Ласнамяэ в конце Лаагна теэ расширяли дорогу в 2021 году, я прогуливалась там и обратила внимание на развороченную землю со следами трактора и опрокинутую надгробную плиту, – вспоминает читательница. – Там было имя животного – Джонни, и годы жизни. Вот похоронил когда-то мужик своего Джонни, казалось бы, на краю города, в лесопарке, а через 10 лет там дорогу расширяли. И валяются теперь косточки этого Джонни по всему Лаагна теэ. То есть безответственность собачника полнейшая! Только любовь показная…"

Только на частной территории