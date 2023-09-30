Кладбище домашних животных: как похоронить питомца, не нарушая закон?
К сожалению, жизнь братьев наших меньших коротка в сравнении с человеческой, и каждый хозяин рано или поздно сталкивается с необходимостью проводить своего любимого питомца в последний путь. Частенько как результат появляются стихийные кладбища в лесопарковых зонах. Насколько это законно и осуществляется ли надзор за несанкционированными захоронениями – разбиралась "МК-Эстония".
"Недавно я очутилась в лесопарке за зданием больницы Мериметса и расположенным там же зданием больницы скорой помощи. Там я обнаружила могилки с цветами. Если честно, стало не по себе! Выходит, что мы гуляли по кладбищу животных", – обратилась в редакцию возмущенная читательница.
Много вопросов
"Я позвонила заведующей отделом городского хозяйства Пыхья-Таллинна, ее зовут Леа Кийвит, на чьей территории находится этот лесопарк, и задала ей вопрос, в курсе ли они того, что на их территории есть такие захоронения. Леа ответила, что они в курсе проблемы, но предпринимать ничего не планируют. Якобы их специалист держит руку на пульсе, и "кладбище" вроде не разрастается", – пересказывает разговор женщина.
По ее словам, выкапывать эти трупики в управе района тоже не собираются, поскольку это навлекло бы на них гнев владельцев этих несанкционированных могил.
"То есть гнева других жителей, прогуливающихся по лесопарку и натыкающихся на могилки, они не опасаются! – возмущается читательница. – В связи с этим возникает много вопросов. Как в городе регулируется захоронение домашних питомцев? Не могут ли такие несанкционированные захоронения стать причиной вспышек инфекций? Как можно официально захоронить или кремировать умершего питомца?"
Женщина добавляет, что не впервые сталкивается с подобными несанкционированными захоронениями животных в столице.
"Когда в Ласнамяэ в конце Лаагна теэ расширяли дорогу в 2021 году, я прогуливалась там и обратила внимание на развороченную землю со следами трактора и опрокинутую надгробную плиту, – вспоминает читательница. – Там было имя животного – Джонни, и годы жизни. Вот похоронил когда-то мужик своего Джонни, казалось бы, на краю города, в лесопарке, а через 10 лет там дорогу расширяли. И валяются теперь косточки этого Джонни по всему Лаагна теэ. То есть безответственность собачника полнейшая! Только любовь показная…"
Только на частной территории
"В районах с плотной застройкой можно хоронить домашних животных только в своем саду или на кладбище домашних животных. Это разрешено, если у животного не было опасной инфекционной болезни, если останки будут помещены достаточно глубоко, чтобы птицы и звери не смогли добраться до них, а захоронение не нанесет вреда окружающей среде. Погибший питомец должен быть помещен в закрытый ящик, чтобы не представлять опасности для людей и животных", – рассказывают о том, как все должно быть, в Таллиннском департаменте окружающей среды и коммунального хозяйства.
В ведомстве отмечают, что если есть основания полагать, что может возникнуть опасность для здоровья людей или животных, необходимо обратиться к осуществляющему надзор в данном регионе чиновнику государственного Департамента сельского хозяйства и продовольствия (PTA).
"Согласно действующему в Таллинне предписанию о благоустройстве, в общественном месте запрещено засорять и загрязнять землю и строения или как-либо их портить. Хоронить животных на общественной земле запрещено, – подчеркивают в Департаменте окружающей среды и коммунального хозяйства. – Таллинн предлагает услугу кремации и транспорта в Таллиннском крематории для маленьких животных".
На вопрос, есть ли в столице известные места, где люди нелегально хоронят питомцев, в Таллиннском департаменте окружающей среды и коммунального хозяйства отвечают, что у них отсутствует информация о несанкционированных местах для захоронения домашних животных.
Не менее метра в глубину
По словам ведущего специалиста отдела здоровья и благополучия животных PTA Анне-Ли Веэтамм, после смерти домашнего животного его владелец обязан найти способ проводить скончавшегося питомца в последний путь. Например, можно похоронить кошку или собаку на заднем дворе своего участка или на кладбище домашних животных.
"Захоронение допускается, если животное не переболело опасным инфекционным заболеванием – например, бешенством, собачьей чумой и т. п. , и место должно быть таким, чтобы риск для здоровья людей и животных был минимальным. Также захоронение должно быть таким, чтобы исключить доступ к нему плотоядных животных – лисиц, волков и т. д.", – напоминает важные правила Веэтамм.
Глубина могилы зависит от размера животного, а также от точного местоположения захоронения. Для более крупного животного, по словам специалиста, она должна быть не менее метра в глубину.
"Также необходимо учитывать, что захоронение должно наносить как можно меньший ущерб окружающей среде. Например, нельзя использовать пластиковые контейнеры и т. д., – добавляет чиновница. – Если захоронить невозможно, труп можно сжечь в специализированном крематории или утилизировать путем переработки в AS Vireen. Насчет того, что делать с прахом кремированного домашнего животного, развеять его или захоронить, правил нет".
Специалист Департамента сельского хозяйства и продовольствия делает акцент на том, что захоронение животных не допускается в густонаселенной местности. При этом получать отдельное разрешение на погребение не нужно.
"Контроль за кладбищами домашних животных ведется, и вмешиваются компетентные органы тогда, когда в этом возникает необходимость в связи с угрозой здоровью человека и/или животных", – уверяет она.
Заказы каждый день
Похоронить домашнее животное можно на специальных кладбищах под
Таллинном, в Йыэляхтме, а также недалеко от Тарту, Пярну, Раквере, Валга… Когда везти куда-то тело животного не хочется, или вообще есть мысль поручить проводы в последний путь специалистам, можно заказать услугу кремации, причем с транспортировкой. Оказывается, услуга эта весьма популярна.
Администратор OÜ Cremo Center рассказывает, что они каждый день получают несколько заказов, а кошек и собак кремируют примерно с одинаковой частотой.
"Есть и другие животные – например, грызуны. Как-то к нам привезли на кремацию курочку. Забирали ее из ветеринарной клиники, то есть это был любимый питомец, – отмечают в крематории. – Была и козочка однажды".
Услуги кремации можно поделить на два вида: в первом случае все происходит, как и у людей – тело сжигают, родным выдают урну с прахом. Владельцы вольны делать с ним что хотят.
Второй вариант – питомца кремируют, прах от него и других животных собирают вместе и отдают на утилизацию специальной фирме.
Первая услуга стоит дороже, цена зависит от веса животного – от 100 до 300 евро. Во втором случае кремация обойдется в 60–170 евро.
В Таллиннском крематории для маленьких животных стоимость также зависит от веса питомца. Согласно информации на странице Таллинна, цены начинаются от 12 евро.
P.S. Когда газета уже уходила в печать, стало известно, что нарвских дачников тоже беспокоят несанкционированные захоронения.
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Требования Департамента сельского хозяйства и продовольствия (PTA) при захоронении домашних животных:
• животное не должно было болеть опасным инфекционным заболеванием (например бешенством, чумой и т. п. );
• животное должно быть похоронено в месте, где риск для здоровья человека и животных минимален (в том числе на зарегистрированном кладбище домашних животных);
• захоронение должно быть сделано таким образом, чтобы исключался доступ хищных животных;
• при захоронении нужно максимально исключить нанесение ущерба окружающей среде;
• транспортировка к месту захоронения должна осуществляться таким образом, чтобы не создавать опасности для здоровья людей и животных.
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