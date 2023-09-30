Подорожают ли овощи: какой урожай соберут фермеры Эстонии и ожидать ли нам резкого роста цен?(1)
Что выросло, то выросло: лето этого года вновь оказалось полным сюрпризов для эстонских фермеров, что может отразиться на урожае и ценах на овощи, пишет МК-Эстония.
Лето осталось позади, пора подумать и о том, как пережить приближающуюся зиму. В наших краях каждая полевая мышь знает: не набив кладовочку запасами, до весны не доживешь. А если урожай этой осенью будет скудным, то и запасы у нас богатыми не будут. "МК-Эстония" узнала, что говорят фермеры и какой урожай они рассчитывают в этом году привезти со своих полей?
Аналитики прогнозируют, что в этом году по всей Европе урожай будет, как говорится, "не ахти". По данным Еврокомиссии, полученным от Организации европейских фермеров, урожай зерновых в Южной Европе, вероятно, в этом году снизится на 60%.
Не исключено, что организация обратится в Еврокомиссию с просьбой о субсидиях.
"Голодать никто не будет"
По данным Центрального союза фермеров Эстонии, в нашей стране и количество, и качество собранной пшеницы будет ниже предполагаемого ранее, поскольку зерно созревало неравномерно из-за климатических выкрутасов, а для качественной муки требуется равномерно созревшая пшеница.
При этом стоимость ее повысится, поскольку затраты на уборку и сушку выросли. Подготовка сельского хозяйства к следующему году тоже вызывает тревогу – например, из-за удорожания удобрений.
"Что касается урожая овощей, то первые итоги можно будет подвести в конце октября-ноябре, когда все будет собрано. Растения оправились от весенних холодов и засухи, проблема скорее в осадках. Из-за сильных дождей машины не могли выехать в поле. По текущему прогнозу, это будет среднеурожайный год. Но волноваться не стоит, голодать никто не будет", – говорит Раймонд Страстин, генеральный директор Эстонского садоводческого союза.
Цены, говорит он, диктует рынок. Понижения, судя по всему, не будет, потому что выросли цены на факторы производства (электричество, топливо, удобрения, упаковка и т. д.), люди хотят получать больше денег за свой труд. Все это в итоге должно отразиться на цене продукта, все расходы оплатит потребитель.
"Правда, – подчеркивает Страстин, – площади выращивания отечественных овощей неуклонно сокращаются, так как конкуренция с дешевыми овощами Восточной и Центральной Европы жесткая. В разных странах отечественного производителя поддерживают различными схемами (налоговые льготы и т. п. ), но государственная поддержка нашего производителя ниже, чем у наших ближайших соседей, а себестоимость производства выше, чем в более теплых странах Центральной и Южной Европы".
Он добавляет: "Торговые предприятия хотят купить очень дешево и продать дорого, ценовое давление – очень сильное. Несмотря на это, наши производители стараются оставаться конкурентоспособными и делают все возможное, чтобы отечественные овощи были доступны потребителю".
Лето, полное сюрпризов
Член правления и генеральный директор AS Salvest Трийн Кыргмаа так же посетовала, что лето этого года вновь оказалось полным сюрпризов для эстонских фермеров, что не могло не отразиться на урожае этого сезона. Волна жары и засуха в июне, а также большое количество дождей в июле накладывают отпечаток на урожайность ряда сельскохозяйственных культур.
"В то же время те же погодные условия повлияли на животноводство (нехватка сена и силоса) и, следовательно, – на цены на молоко и мясные продукты, – отмечает Кыргмаа. – Позитивная новость – стоимость энергоносителей упала, и поэтому ожидается, что цены в целом стабилизируются. Как обычно, реальную картину урожая овощных культур мы получим осенью, когда будет проходить сбор урожая как в Эстонии, так и во всем мире".
"У меня не очень большая ферма. Овощи выращиваю на 8–9 гектарах. Весенняя засуха и холод больше всего отразились на урожае моркови, пастернака и огурцов. Морковь и пастернак всходили очень редко, а холода убили более половины растений огурцов. Большей проблемы, чем обычно, с вредителями замечено не было. Урожай картофеля, свеклы и лука-порея ожидается очень хороший, – с оптимизмом говорит Маркус Пау, представитель Voorepealse Köögiviljad/Mahetalu. – Цены каждый год немного растут, но не могу сказать, что импортные овощи сильно влияют, так как объемы у нас не очень большие, и большую их часть я распределяю по крупным оптовым складам".
Раз картошка, два картошка
Занимающиеся выращиванием картофеля фермеры все же надеются получить урожай выше среднего.
Терье Тяхтъярв, селекционер картофеля Maaelu Teadmuskeskus, отмечает, что длительная весенняя засуха досаждала тем картофелеводам, которые рано сажали клубни.
Начальный рост картофеля происходит у основания материнского клубня, и казалось, что недостаток воды не мешает росту картофеля. Однако время клубнеобразования ранних сортов картофеля приходилось на период засухи, и поэтому в тех местах, где было недостаточно осадков или орошения, ожидаемый урожай остается небольшим. Клубней образовалось мало, и с помощью прошедших дождей они вырастают очень большими и ухудшается их внешние свойства (появляются наросты, трещины).
"У сортов с более длительным сроком выращивания формирование клубней еще продолжается, в связи с чем их урожайность еще не сформирована. Надеюсь, она все равно будет выше средней, но опять же во многом зависит от того, сколько осадков выпало в необходимом для роста картофеля количестве", – рассказывает Тяхтъярв.
Она добавляет, что на картофеле появилось довольно много жуков, их личинки поедали ботву, а ведь чем больше площадь ботвы, тем активнее происходит фотосинтез. Естественно, это сдерживало рост и без того небольшого урожая.
Каким будет урожай?
Были ночные заморозки, была продолжительная засуха, было нашествие насекомых, бурно росли сорняки, которые приходилось пропалывать вручную… В таких условиях на хороший урожай рассчитывать нельзя, говорят фермеры.
В частности, уже видно, что не успели набрать массу такие корнеплоды, как свекла, репа, морковь и т. п. Огурцы и тыквы тоже пострадали от причуд погоды.
Вейко Пак, исполнительный директор Kadarbiku Köögivili OÜ, крупнейшего производителя овощей, говорит, что урожайность ранних овощей снизилась на 30–50%, однако окончательную оценку итогам этого года можно будет сделать лишь к концу сентября, когда настанет пора для сбора поздних культур.
"Весна была холодной, начало лета засушливым, но нынешнее состояние неплохое", – говорит он оптимистично.
Комментируя вопрос о том, как поведут себя цены на эстонские овощи в ближайшем будущем, он отмечает, что все определит рынок. Но пока оптовые цены в этом году аналогичны прошлогодним.
"Основные овощи от эстонских производителей на рынках и в магазинах должны быть доступны потребителю", – считает Пак.
В прошлом году весна и первая половина лета также были сухими, а дожди начались только в июле и августе.
"Однако это спасло урожай картофеля, – отмечает Тяхтъярв, – и в целом урожайность была немного ниже средней".
Лектор Университета естественных наук Прийт Пылдма, чьи слова приводит ERR, предположил, что урожай будет более скромным и эстонские овощи могут появиться на прилавках позже обычного.
К слову, в Латвии также обеспокоены урожаем картофеля в этом году. Эксперт Латвийского центра сельскохозяйственных консультаций Марис Нарвилс сказал Латвийскому национальному вещанию, что июль был решающим месяцем для урожая картофеля. Количество осадков, необходимое для нормального урожая, выпало лишь в нескольких местах.
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