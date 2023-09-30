Подорожают ли овощи: какой урожай соберут фермеры Эстонии и ожидать ли нам резкого роста цен?

Лето осталось позади, пора подумать и о том, как пережить приближающуюся зиму. В наших краях каждая полевая мышь знает: не набив кладовочку запасами, до весны не доживешь. А если урожай этой осенью будет скудным, то и запасы у нас богатыми не будут. "МК-Эстония" узнала, что говорят фермеры и какой урожай они рассчитывают в этом году привезти со своих полей?

Аналитики прогнозируют, что в этом году по всей Европе урожай будет, как говорится, "не ахти". По данным Еврокомиссии, полученным от Организации европейских фермеров, урожай зерновых в Южной Европе, вероятно, в этом году снизится на 60%.

Не исключено, что организация обратится в Еврокомиссию с просьбой о субсидиях.

"Голодать никто не будет"

По данным Центрального союза фермеров Эстонии, в нашей стране и количество, и качество собранной пшеницы будет ниже предполагаемого ранее, поскольку зерно созревало неравномерно из-за климатических выкрутасов, а для качественной муки требуется равномерно созревшая пшеница.

При этом стоимость ее повысится, поскольку затраты на уборку и сушку выросли. Подготовка сельского хозяйства к следующему году тоже вызывает тревогу – например, из-за удорожания удобрений.

"Что касается урожая овощей, то первые итоги можно будет подвести в конце октября-ноябре, когда все будет собрано. Растения оправились от весенних холодов и засухи, проблема скорее в осадках. Из-за сильных дождей машины не могли выехать в поле. По текущему прогнозу, это будет среднеурожайный год. Но волноваться не стоит, голодать никто не будет", – говорит Раймонд Страстин, генеральный директор Эстонского садоводческого союза.

Цены, говорит он, диктует рынок. Понижения, судя по всему, не будет, потому что выросли цены на факторы производства (электричество, топливо, удобрения, упаковка и т. д.), люди хотят получать больше денег за свой труд. Все это в итоге должно отразиться на цене продукта, все расходы оплатит потребитель.