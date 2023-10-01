Гонорар за учебу: какие стипендии получают учащиеся вузов и среднеспециальных учебных заведений

Размер стипендии по результатам учебы – 100 евро в месяц. Каждое учебное заведение само устанавливает критерии для получения этой стипендии.

Размер профессиональной стипендии установлен государством на уровне 160 евро в месяц, для ИТ-специальностей – 160–300 евро.

Стипендию не получают учащиеся с неполной нагрузкой и находящиеся в академическом отпуске – за исключением некоторых случаев (например, родители детей до 3 лет или учащиеся педагогических специальностей).

Стипендию по результатам учебы выплачивают сами учебные заведения за счет государственных средств. Профессиональную и докторскую стипендию выплачивают учебные заведения или Департамент по делам образования и молодежи. Стипендию для студентов с особыми потребностями и стипендию, поддерживающую получение высшего образования студентами, находившимися на замещающем попечении или проживавшими в семье опекуна, также выплачивает департамент.

Государственные стипендии по результатам обучения назначают два раза в год (на пять месяцев), а другие стипендии – один раз в год (на десять месяцев обучения). Докторскую стипендию назначают на двенадцать месяцев в году. Стипендию докторанту с особыми потребностями – на десять месяцев.

Также университеты учреждают свои стипендии. Например, Таллиннский университет поощряет студентов за общественную активность. В прошлом учебном году такое поощрение составляло 500 евро (единоразово).

Отдельно можно выделить стипендии для тех, кто хочет учиться за границей, а также стипендии от разных фондов, частных и государственных предприятий, которые выделяют средства студентам конкретных специальностей. Обычно информацию об этих стипендиях предоставляет университет.

Также есть стипендии для учащихся с особыми потребностями и для воспитанников учреждений по уходу или детей из замещающих семей.

Государство поддерживает учащихся разными видами стипендий: профессиональная стипендия для учащихся на приоритетных для государства программах, стипендия за хорошую успеваемость, докторская стипендия.

Также есть пособие, которое выплачивает Департамент социального страхования безработным учащимся гимназий, профессиональных и высших учебных заведений. Пособие составляет 6,39–25,57 евро в месяц. Для его получения нужно обратить в департамент: www.sotsiaalkindlustusamet.ee

Государство также поддерживает студентов из малообеспеченных семей. Размер пособия для нуждающихся студентов зависит от среднего дохода в расчете на одного члена семьи в предшествующем ходатайству календарном году. Учитывается доход учащегося и членов его семьи. Размер пособия может составлять 150, 270 или 440 евро. Ходатайствовать об этом пособии надо на портале haridusportaal.edu.ee .

Для примера: в весеннем семестре прошлого учебного года в Тартуском университете стипендию учителя получали 53 студента. А стипендию по результатам учебы – 817 студентов.

"Если раньше размер стипендии будущего учителя составлял 160 евро в месяц, то начиная с осени 2023 года студенты, приступившие к учебе, начнут получать стипендию в размере 400 евро. Стипендия не назначается автоматически, чтобы ее получать, студент должен подать ходатайство в учебное заведение. Для студентов, начавших учебу раньше, остается возможность до конца своего обучения ходатайствовать о прежней стипендии в размере 160 евро", – объясняет Айре Койк, советник по коммуникациям Министерства образования и науки.

Поскольку в стране на повестке ближайших лет весьма остро стоит вопрос нехватки учителей, то для государства эта специальность стала приоритетной. Поэтому абитуриенты, которые с этого года стали учиться на педагогов, могут рассчитывать на более высокую стипендию.

Учащиеся из домов попечения или из замещающих семей могут получать по 160 евро.

Размер стипендии для учащихся с особыми потребностями зависит от степени тяжести недуга. Сумма может варьироваться от 60 до 510 евро в месяц.

Размер докторской стипендии – 440 евро в месяц. Студенты, поступившие в докторантуру до 2022/2023 года, могут получать пособие в 660 евро.

Тем, кто получает среднее специальное или техническое образование, государство выделяет пособие в 60 евро. Ходатайствовать о пособии могут все учащиеся, начиная со второго семестра обучения. Основанием для его выплаты является распределение по результатам обучения. Например, в Тартуском прикладном колледже основное пособие получают в среднем 1100 учеников в семестр.

Руководство учебного заведения может отказать в пособии ученику, не выполняющему требования учебного плана, внутреннего распорядка и правил поведения или без причины пропускающего занятия.

Также студенты, получающие среднее профессиональное образование, имеют право на специальное пособие для тех, кто по финансовым причинам не может продолжать учебу. Учебное заведение само устанавливает требования и сумму для назначения специального пособия. Обычно его сумма – также 60 евро.

"Здесь результаты обучения не играют роли, но, как правило, учащиеся должны доказывать свои сложные экономические условия, предъявляя соответствующие документы. Безусловно, есть исключительные случаи, когда решение о выдаче специального пособия основано только на ходатайстве и разъяснениях учащегося, но это очень индивидуально. Количество получателей специального пособия составляет примерно 260–300 человек в семестре", – говорит Керли Васар, специалист по пособиям Тартуского прикладного колледжа.

Также профессиональные учебные заведения могут частично компенсировать своим учащимся расходы на проезд и проживание.

Пособие на участие в уровневом обучении от Кассы по безработице

Пособие предназначено для работающих людей и зарегистрированных безработных трудоспособного возраста, у которых профессиональное образование отсутствует или устарело и у которых в связи с этим возникают трудности в поиске новой работы или опасность потерять свое нынешнее место.

Пособие выплачивают при поступлении на бесплатное учебное место для получения профессионального, высшего прикладного образования или степени бакалавра.

Условия получения