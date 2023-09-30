Пособие одиноким пенсионерам: что нужно знать

Вопрос, который касается многих

Хочу, чтобы вы осветили в газете тему пособия одиноким пенсионерам. Их выплачивают в октябре. Меня теперь это тоже коснулось, скончался супруг, и я не знаю, полагается мне пособие или нет. Времени мало, надо все узнать и подготовиться. Думаю, этот вопрос интересен не только мне, а многим.

Таисия

От редакции:

Пособие для одиноко проживающих пенсионеров в этом году составляет 200 евро, и его выплачивают раз в год вместе с октябрьской пенсией.

Ходатайствовать о пособии пенсионеру самому не нужно – после проверки данных Департамент социального страхования выплатит пособие автоматически, если выполнены все условия.

А условий два: человек должен проживать один с 1 апреля по 30 сентября, и его пенсия должна быть менее 720 евро в месяц.

В Департаменте социального страхования объясняют, что данные о возрасте и размере пенсии получают из регистра социальной защиты. Данные о месте жительства – из Регистра народонаселения.

Если пенсионер по старости получает, кроме эстонской пенсии, пенсию иностранного государства, то право на пособие одиноко проживающего пенсионера у него возникает в случае, если обе пенсии в сумме менее 1,2-кратной средней пенсии в Эстонии, то есть 720 евро в 2023 году.

Тем, кому переводят пенсию от иностранного государства, для получения пособия для одинокого пенсионера надо сообщить о размере своей иностранной пенсии по состоянию на 1 апреля 2023 года. Сделать это надо было не позднее 31 августа 2023 года, представив выписку из банковского счета или другой документ, подтверждающий размер пенсии от иностранного государства. Это можно сделать по обычной почте, отправив письмо по адресу: Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn. Или по электронной почте, отправив электронное письмо на мейл yksielavad@sotsiaalkindlustusamet.ee

Свидетельство можно предоставить и позже, но в этом случае может случиться так, что выплата пособия произойдет позднее.