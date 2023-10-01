Отставить отставку. Громкие скандалы с топ-чиновниками: из-за чего эстонские топ-чиновники покидали свои кресла?(12)
Крупнейший скандал в карьере: Кая Каллас отказывается уходить в отставку, хотя другие министры лишались поста и по гораздо менее громким поводам, пишет МК-Эстония.
Уже которую неделю подряд не утихает скандал, разгоревшийся 24 августа, когда портал ERR сообщил, что супруг премьер-министра Каи Каллас на протяжении полутора лет вел бизнес с партнерами в России, в то время как его жена громко осуждала всех, кто вообще имеет какие-то связи с РФ. На прошлой неделе выяснилось, что 67% жителей Эстонии считают, что Кая Каллас должна уйти в отставку. Однако она стоит на своем: "Я не понимаю, в чем меня обвиняют, в отставку не уйду". "МК-Эстония" вспомнила другие громкие скандалы с нашими топ-чиновниками.
Если вспомнить самые громкие скандалы за последние три года, которые привели министров и других чиновников, занимавших высокие посты, к отставке, то получается, что политики лишались своего кресла и по куда гораздо менее существенным причинам, нежели те, из-за которых разгорелся скандал с Каей Каллас.
Прийт Хумал: из-за экономических связей
30 мая сотрудники Полиции безопасности (КаПо) предъявили подозрение в коррупции вице-мэру Тарту Прийту Хумалу и связанному с ним 53-летнему крупному предпринимателю Парвелю Пруунсильду. Вице-мэра подозревали в нарушении ограничения на использование служебных полномочий в особо крупном размере, а Пруунсильда – в содействии нарушению.
Подозрение связано с недвижимостью на улице Куперьянова, 9, в Тарту, которая пустовала с 2017 года после переезда Эстонского национального музея. Город планировал использовать здание для деятельности культурных учреждений Тарту. Но имуществом заинтересовался и Пруунсильд, который хотел, чтобы здание приобрела НКО, с которой он также связан.
Прокурор Лыунаской прокуратуры Герд Раудсепп заявил, что вице-мэр, ответственный за городское имущество и финансы, на различных собраниях стал высказывать мнение, что город должен отказаться от преимущественного права покупки. В итоге так и произошло, организовали публичный аукцион, победителем которого стала связанная с предпринимателем НКО.
Прийт Хумал на следующий же день сообщил, что с 1 июня уходит в отставку.
Марко Михкельсон: из-за фотографий
В октябре 2022 Postimees сообщил, что председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон фотографировал ребенка обнаженным. Михкельсон пояснил: в СМИ просочились материалы из личного мобильного телефона матери детей и его супруги. И речь идет о личных фотографиях матери и ребенка, сделанные за несколько лет до того.
Отец детей и бывший муж его жены, по словам Михкельсона, хотел забрать у них детей, а когда это не удалось, то он незаконным путем получил доступ к этим фотографиям и начал их широко распространять, чтобы навредить ему, Михкельсону, который был отчимом детей.
Полиция заверила: Михкельсон не опасен для детей, уголовное дело возбуждено не было. Однако политик подал в отставку с поста председателя комиссии по иностранным делам.
Лийза Пакоста: из-за 577 евро
3 октября 2022 года гендиректор Департамента охраны памятников истории и культуры Лийза Пакоста подала в Министерство культуры заявление об отставке.
Пакоста попала под расследование в связи с якобы чрезмерными командировочными расходами.
Министерство посчитало, что командировочные расходы Пакосты в Эстонии слишком высоки. Пакоста с этим не согласилась, но все же подала в отставку. Она пообещала компенсировать государству спорную сумму командировочных расходов, которая составляет 577 евро, потраченных на ночлег в ходе командировок.
Лийна Керсна: из-за тестов на ковид
30 июня 2022 года прокуратура возбудила уголовное дело по расследованию обстоятельств договора о закупках, заключенного Министерством образования и науки в октябре прошлого года.
Дело в том, что Министерство образования и науки заказало экспресс-тесты на коронавирус для школ на пять миллионов евро у компании Selfdiagnostics в срочном порядке, без проведения тендера. Закупка двух миллионов тестов обошлась более чем в 5,1 миллиона евро при цене одного теста в 2,57 евро. Для сравнения: на тендере города Тарту, который был немного раньше тендера министерства, было продано 52 000 тестов, а тот же поставщик Selfdiagnostics запросил цену в 1,24 евро за штуку.
Тогдашний министр образования Лийна Керсна в тот же день сообщила, что она опечалена и разочарована, но уйдет в отставку.
Бородич и Поппель: из-за курсов
В мае 2022 года выяснилось, что члены правления Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) Денис Бородич и Отто Попель посещали за счет города различные курсы обучения. Причем город, то есть налогоплательщик, оплачивал также билеты на самолет, гостиницы и командировочные. Речь шла о сумме в 50 000 евро.
Мэр Таллинна Михаил Кылварт сообщил, что город расторгнет с ними договоры из-за утраты доверия.
Однако Бородич обжаловал это в суде и получил от властей Таллинна еще компенсацию в 90 тысяч евро.
Аннели Отть: из-за отказа вакцинироваться
Министр культуры Аннели Отть была единственным членом кабмина Эстонии, который во время пандемии коронавируса отказался пройти курс вакцинации до конца.
В итоге Отть все же согласилась привиться, но шквалом недовольства ее таки "дожали" до отставки, и она в ноябре 2021–го ушла, напоследок раскритиковав все правительство.
Юлар Ланно: из-за испорченных вакцин
В сентябре 2021 года выяснилось, что 21 июня произошел сбой в работе систем холодильных складов Департамента здоровья, из-за чего испортились вакцины от коронавируса на сумму в 3 млн евро. По словам чиновников, ни один сигнал, что температра поднялась, им не поступил, а люди, находившиеся в помещениях, ничего не заметили.
Тогда сильно зашаталось кресло под министром здравоохранения Танелем Кийком, которого и до этого постоянно критиковали. Гендиректор Департамента здоровья Юлар Ланно сказал, что он готов понести ответственность и подает в отставку.
Майлис Репс: из-за детей и кофемашины
В ноябре 2020 года министр образования и науки Майлис Репс попала под следствие за неправомерное использование служебного автомобиля. Журналисты выяснили, что сотрудники Минобра возят детей Репс в садик и школу, а также присматривают за ними, выполняя в рабочее время роль нянек. Было возбуждено дело о проступке, в ходе разбирательства прокуратура установила, что могут иметься признаки преступления, и дело переквалифицировали в уголовное.
21 января 2021 года Репс подала в отставку. Дело о нанесении ущерба Министерству образования в размере 118 819 евро, в рамках которого рассматривают и эпизод с казенной кофемашиной Jura, которую Репс забрала домой, и поездки с дочерью в США, и празднование дня рождения за счет государства, не закрыто до сих пор.
Март Хельме: из-за несдержанных речей
В ноябре 2020 года разразился очередной скандал, связанный с Мартом Хельме, одним из основателей партии EKRE. Март Хельме ушел в отставку с поста министра внутренних дел после того, как в радиоэфире назвал избранного президента США Джо Байдена коррумпированным типом, а итог президентских выборов назвал победой истеблишмента.
"Логика деятельности глубинного государства – для обеспечения своей собственной свободы действий пристраивать всюду мерзавцев, коррумпированных, шантажируемых мерзавцев. Джо Байден и Хантер Байден – коррумпированные типы", – сказал Март Хельме.
Хельме и до этого не раз пеняли на то, что надо бы последить за языком. В ноябре 2019 года ему, например, пришлось извиняться за сравнение премьер-министра Финляндии Санны Марин с кухаркой.
Юри Ратас: из-за Porto Franсo
12 января 2020 года произошел скандал, который привел к отставке правительства: из-за уголовного дела, связанного с Porto Franco, правительство Юри Ратаса ушло в отставку.
Подозрения в коррупции были предъявлены Центристской партии как юридическому лицу, генсеку партии Михаилу Корбу, советнику министра финансов Керсти Крахт, крупному бизнесмену Хиллару Тедеру и еще двум предпринимателям. Крахт и Тедера сразу задержали, Корб и Ратас ушли в отставку, а коалиция Центристской партии, EKRE и "Отечества" распалась.
Согласно собранной в ходе досудебного расследования информации, OÜ Porto Franco получило от мэра Таллинна и подчиняющихся ему чиновников неравное и необоснованное преимущество при определении платы за сервитут. В обмен на эти услуги Тедер пообещал поддержать Центристскую партию пожертвованием в размере до одного миллиона евро. Судебное дело продолжается до сих пор.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.