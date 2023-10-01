Отставить отставку. Громкие скандалы с топ-чиновниками: из-за чего эстонские топ-чиновники покидали свои кресла?

Прийт Хумал на следующий же день сообщил, что с 1 июня уходит в отставку.

Прокурор Лыунаской прокуратуры Герд Раудсепп заявил, что вице-мэр, ответственный за городское имущество и финансы, на различных собраниях стал высказывать мнение, что город должен отказаться от преимущественного права покупки. В итоге так и произошло, организовали публичный аукцион, победителем которого стала связанная с предпринимателем НКО.

Подозрение связано с недвижимостью на улице Куперьянова, 9, в Тарту, которая пустовала с 2017 года после переезда Эстонского национального музея. Город планировал использовать здание для деятельности культурных учреждений Тарту. Но имуществом заинтересовался и Пруунсильд, который хотел, чтобы здание приобрела НКО, с которой он также связан.

30 мая сотрудники Полиции безопасности (КаПо) предъявили подозрение в коррупции вице-мэру Тарту Прийту Хумалу и связанному с ним 53-летнему крупному предпринимателю Парвелю Пруунсильду. Вице-мэра подозревали в нарушении ограничения на использование служебных полномочий в особо крупном размере, а Пруунсильда – в содействии нарушению.

Если вспомнить самые громкие скандалы за последние три года, которые привели министров и других чиновников, занимавших высокие посты, к отставке, то получается, что политики лишались своего кресла и по куда гораздо менее существенным причинам, нежели те, из-за которых разгорелся скандал с Каей Каллас.

Уже которую неделю подряд не утихает скандал, разгоревшийся 24 августа, когда портал ERR сообщил, что супруг премьер-министра Каи Каллас на протяжении полутора лет вел бизнес с партнерами в России, в то время как его жена громко осуждала всех, кто вообще имеет какие-то связи с РФ. На прошлой неделе выяснилось, что 67% жителей Эстонии считают, что Кая Каллас должна уйти в отставку. Однако она стоит на своем: "Я не понимаю, в чем меня обвиняют, в отставку не уйду". "МК-Эстония" вспомнила другие громкие скандалы с нашими топ-чиновниками.

В октябре 2022 Postimees сообщил, что председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон фотографировал ребенка обнаженным. Михкельсон пояснил: в СМИ просочились материалы из личного мобильного телефона матери детей и его супруги. И речь идет о личных фотографиях матери и ребенка, сделанные за несколько лет до того.

Отец детей и бывший муж его жены, по словам Михкельсона, хотел забрать у них детей, а когда это не удалось, то он незаконным путем получил доступ к этим фотографиям и начал их широко распространять, чтобы навредить ему, Михкельсону, который был отчимом детей.

Полиция заверила: Михкельсон не опасен для детей, уголовное дело возбуждено не было. Однако политик подал в отставку с поста председателя комиссии по иностранным делам.

Лийза Пакоста: из-за 577 евро

3 октября 2022 года гендиректор Департамента охраны памятников истории и культуры Лийза Пакоста подала в Министерство культуры заявление об отставке.

Пакоста попала под расследование в связи с якобы чрезмерными командировочными расходами.

Министерство посчитало, что командировочные расходы Пакосты в Эстонии слишком высоки. Пакоста с этим не согласилась, но все же подала в отставку. Она пообещала компенсировать государству спорную сумму командировочных расходов, которая составляет 577 евро, потраченных на ночлег в ходе командировок.

Лийна Керсна: из-за тестов на ковид

30 июня 2022 года прокуратура возбудила уголовное дело по расследованию обстоятельств договора о закупках, заключенного Министерством образования и науки в октябре прошлого года.