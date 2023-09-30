30.09.2023, 08:19
Проехавший на красный свет пожилой водитель сбил на пешеходном переходе ребенка(31)
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера в Тарту водитель проехал на красный свет и сбил на пешеходом переходе мальчика.
В пятницу, 29 сентября, в 12:48 произошла авария на перекрестке улиц Рийа и Александри в Тарту. Согласно имеющимся данным, 76-летний мужчина на легковом автомобиле Citroen Berlingo наехал на девятилетнего мальчика, который переходил дорогу по оснащенному светофором пешеходному переходу.
Пешехода доставили в больницу.
Для водителя на светофоре горел красный свет.
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