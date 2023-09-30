ЧП и криминал
30.09.2023, 08:19

Проехавший на красный свет пожилой водитель сбил на пешеходном переходе ребенка

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Фото носит иллюстративных характер
Фото носит иллюстративных характер
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Вчера в Тарту водитель проехал на красный свет и сбил на пешеходом переходе мальчика.

В пятницу, 29 сентября, в 12:48 произошла авария на перекрестке улиц Рийа и Александри в Тарту. Согласно имеющимся данным, 76-летний мужчина на легковом автомобиле Citroen Berlingo наехал на девятилетнего мальчика, который переходил дорогу по оснащенному светофором пешеходному переходу.

Пешехода доставили в больницу.

Для водителя на светофоре горел красный свет.

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