Проехавший на красный свет пожилой водитель сбил на пешеходном переходе ребенка

В пятницу, 29 сентября, в 12:48 произошла авария на перекрестке улиц Рийа и Александри в Тарту. Согласно имеющимся данным, 76-летний мужчина на легковом автомобиле Citroen Berlingo наехал на девятилетнего мальчика, который переходил дорогу по оснащенному светофором пешеходному переходу.