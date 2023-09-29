Порядок организации и проведения уровневого экзамена на знание эстонского языка изменится

Как разъяснила руководитель отдела оценивания эстонского языка как государственного и других языков как иностранных Аули Удде, одним из важных пунктов проекта является предложение отказаться от уведомления экзаменующегося о месте и времени проведения экзамена за 30 дней, как это принято сейчас, но уведомлять за 14 дней.