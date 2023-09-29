Порядок организации и проведения уровневого экзамена на знание эстонского языка изменится
Министерство образования и науки направило в другие министерства и ведомства на согласование проект изменений в постановление министра образования от 13 июня 2011 года “О порядке организации и проведении уровневого экзамена на знание эстонского языка“. Изменения в порядке проведения экзамена не носят принципиального характера, считают в министерстве, пишет rus.err.
Как разъяснила руководитель отдела оценивания эстонского языка как государственного и других языков как иностранных Аули Удде, одним из важных пунктов проекта является предложение отказаться от уведомления экзаменующегося о месте и времени проведения экзамена за 30 дней, как это принято сейчас, но уведомлять за 14 дней.
Действующий на сегодняшний день порядок сдачи экзамена подразумевает, что для успешного прохождения испытания, нужно набрать в общей сложности не менее 60 из 100 возможных пунктов за выполнение всех экзаменационных заданий. Набрав менее 35 пунктов экзаменующийся лишается возможности пересдать экзамен на ту же категорию в течение шести ближайших месяцев.
Нововведение предлагает повысить эту границу до 45 пунктов.