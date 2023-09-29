Oрганизатор движения „Я - русский“ оштрафован на 500 евро

Мужчина не раз призывал людей клеить знаки „Я русский“, „Отдел по борьбе с на муудизм“, „Сила в правде“ и другие символы. За разжигание вражды в рамках правонарушения полиция оштрафовала его на 500 евро.

„Наклейки с такими буквами и, к примеру, российские военные эмблемы с изображением медведя - провокационные, их цель - раскол общества и создание напряжения. В ситуации, когда Россия ведет полномасштабную войну против независимой Украины, наклейки с таким текстом - это заявление о поддержке государства-агрессора. Российская пропаганда использует те же послания для оправдания войны“ - сообщается на официальной странице полиции в Facebook.

Полиция призывает людей сообщать об использовании таких символов в публичном пространстве по телефону 112. Чтобы предотвратить опасность и конфликты, мы позволяем людям снимать провокационные наклейки. В случае, если вы не согласны снять наклейку, полиция может сделать это самостоятельно или переместить автомобиль. При использовании запрещенных символов мы начинаем производство о проступке.